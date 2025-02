«Tempi troppo lunghi per le autorizzazioni Perdiamo due mesi» 

Nel calderone delle polemiche finiscono anche i tempi con cui l’amministrazione ha chiuso la procedura (giovedì) per assegnare con un bando le tre postazioni previste a Su Siccu. «Ci aspettavamo di poter cominciare a fine dicembre, al più tardi dopo le festività natalizie a gennaio. Invece soltanto ieri mattina, con il rilascio delle concessioni, abbiamo potuto cominciare ad allestire le casette per l’apertura del mercato», dice Antonio Puddu, storico pescatore di ricci e chiosco a Su Siccu. «In teoria, in base al dispositivo della Regione, si sarebbe potuti partire già dal 18 dicembre. invece partiamo con due mesi di ritardo. Un tempo che spalmato su un periodo complessivo di cinque mesi», la durata consentita della pesca dei ricci, «significa lavorare la metà del tempo», aggiunge.

Sotto accusa da parte dei ricciai è la burocrazia. «La speranza è che in futuro la burocrazia possa essere più snella», aggiunge. «Noi applichiamo le norme disposte dalla Regione», afferma Carlo Serra, assessore alle Attività produttive. «Per noi sarebbe meglio poter avere una programmazione di ampio respiro per la gestione di queste procedure che», ogni volta, «risultano essere particolarmente gravose per gli uffici». ( ma. mad. )

