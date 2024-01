Tempi stretti per trovare le firme, gli occhi del centrodestra su Soru Liste civiche pronte all’esordio  

Nel complicato mosaico delle Regionali 2024, dove le liti non mancano in entrambi i campi, ci sono spazi per la cortesia trasversale. Una sorta di tifo travestito da galanteria politica e scritto negli atti del Consiglio regionale. C’è un documento: è datato 12 gennaio. Gli uffici di via Roma pubblicano l’elenco dei consiglieri uscenti che hanno sottoscritto le potenziali liste in corsa. Tecnicamente si parla di “adesione” e fa evitare la raccolta delle firme.

Spinta da destra

Detto, fatto. Il centrodestra tende la mano agli alleati di Renato Soru: il sardista Piero Maieli firma per Liberu; Annalisa Mele, quota Riformatori, “benedice” +Europa e Vota Sardigna. Franco Stara fa lo stesso con la “sua” Azione, alleata col fondatore di Tiscali. Soru non ha voluto aiuto per “Progetto Sardegna”: la lista di riferimento della coalizione cercherà le ottomila firme richieste. Ma è innegabile che il centrodestra stia guardando con simpatia alla rivoluzione gentile.

Le scelte

Proprio sulle candidature in casa Soru, le indiscrezioni non mancano. Stara tenta la corsa bis nello stesso cartello elettorale dove correrà pure Marco Lampis, sindaco di Escalaplano. Altri due primi cittadini, Maurizio Onnis (Villanovaforru) e Gabriele Littera (Serramanna), si candidano con “Vota Sardigna”. A Nuoro il capolista di Progetto Sardegna potrebbe essere il sindaco Andrea Soddu.

I Progressisti

Lasciato Soru, il partito fondato da Massimo Zedda e Francesco Agus ha quasi chiuso i giochi. E se Zedda guarda al Comune di Cagliari, Agus tenta il terzo mandato in Consiglio regionale. In lista anche Anna Puddu e Alessio Alias, storici dirigenti del capoluogo. Hanno detto sì pure il quartese Ignazio Tolu e il sindaco di Sarroch, Massimiliano Salis. Alla partita si aggiunge l’ex primo cittadino di Capoterra, Francesco Dessì.

Resiste l’Udc

Il 25 febbraio lo scudo crociato si cimenta con le prime Regionali senza il proprio leader storico, Giorgio Oppi. Ma le candidature di peso non mancano, a fronte di un gruppo consiliare spaccato in due con l’Udc da una parte e il Grande centro dell’altra. La bandiera di Oppi la tiene Alice Aroni, pronta alla corsa bis al pari di Giovanni Antonio Satta, altro uscente dell’Aula che ha deciso di mollare “Idea Sardegna”. Con l’Udc correranno anche l’ex assessore di Cagliari, Carlo Tack, e soprattutto l’ex titolare della Sanità in Regione, Mario Nieddu, entrambi strappati alla Lega. Gian Filippo Sechi, invece, non ha scelto dove stare.

Gli ex sardisti

L’appuntamento con le urne del 25 febbraio non lo salteranno nemmeno Franco Mula, Stefano Schirru e Giovanni Satta, gli ex Psd’Az che si sono uniti sotto l’ombrello di Alleanza Sardegna. Per breve tempo hanno fatto parte del Grande centro di Antonello Peru e Stefano Tunis, anche loro pronti alla corsa bis insieme all'altro uscente Dino Cocco. Lo stesso dovrebbero fare Piero Moro e Valerio De Giorgi. Divisione interna a parte, tutti corrono con Truzzu.

Civici e Sinistra futura

La lista si chiama Orizzonte Comune, è schierata con il Campo largo della Todde. Il leader è l’ex sindaco di Castelsardo ed è onorevole, Franco Cuccureddu, che dal 2009 aveva sempre corso col centrodestra. I candidati di punta sono amministratori locali o ex, a cominciare dai sindaci di Villaputzu, Oschiri, Neoneli e Siamanna, ovvero Sandro Porcu, Roberto Carta, Salvatore Cau e Vellio Melas. Ci sono pure l’ex presidente dell’Assiste di Capoterra, Stefano Piano, e l’ex prima cittadina di Pula, Carla Medau, ex Pd. Le fasce tricolori di Guasila e Ossi, Paola Casula e Pasquale Lubinu, sono invece candidati con Sinistra Futura. ( al. car. )

RIPRODUZIONE RISERVATA