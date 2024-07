Tempi stretti per l’Olbia 

Olbia. Breve, intensa e disastrosa: l’esperienza di SwissPro all’Olbia potrebbe essere riassunta in questi termini. Dopo la retrocessione, la bocciatura della domanda di ammissione alla Serie D, arrivata martedì, conferma la pessima gestione della proprietà svizzera che a novembre ha acquistato da Alessandro Marino e soci, Alexandre Tartara e Gian Renzo Bazzu, il 70 per cento delle quote del club.

Le tappe

Per capire se e come presentare ricorso entro le 14 di lunedì, la società attende le motivazioni approfondite della non ammissione (che potrebbero essere arrivate già ieri, in tarda serata), sentenziata dalla Covisod per il mancato versamento dell’iscrizione, della fideiussione e degli stipendi dei tesserati, come da certificato della Covisoc per l’ultima stagione in Serie C. Intanto, i tifosi si sfogano via social: «Affaristi di m…», «infami», «incapaci» sono gli aggettivi più carini usati dai sostenitori dei bianchi contro chi ha ridotto la loro squadra in queste condizioni. In un attimo, l’Olbia è passata dal professionismo, vissuto per otto stagioni, al baratro del fallimento, col lumicino della ripartenza dall’Eccellenza col titolo sportivo del San Teodoro-Porto Rotondo e, probabilmente, un altro nome. La sola ancora di salvezza che si intravede qualora l’alternativa fosse la Prima categoria. O, peggio, il nulla.

Insoddisfazione

Il tutto alla vigilia del 120esimo compleanno del club gallurese, fondato nel 1905. Dire che i tifosi sono avvelenati è poco. Ma neppure l’amministrazione comunale, che si sarebbe mossa col sindaco Settimo Nizzi per il titolo sportivo del San Teodoro-Porto Rotondo, sprizza gioia. Alla fine, se i rappresentati di SwissPro, in primis il presidente Guido Surace e l’avvocato Benno Räber, che con la città hanno interagito di più, avessero ammesso le difficoltà economiche da subito anziché millantare la presenza di presunti investitori pronti ad aiutarli fino al minuto che ha preceduto la bocciatura della Lega Nazionale Dilettanti, una soluzione Olbia, intesa come comunità, l’avrebbe trovata. Ed è questo che indispettisce di più l’ambiente, che non risparmia neppure Marino, presidente per 8 anni fino alle dimissioni del 17 marzo, accusato pubblicamente di “anomalie amministrative” dai soci svizzeri, che lamentano ancora oggi di aver scoperto a closing avvenuto debiti per una cifra superiore a quella a bilancio: tra i 3 e i 4 milioni di euro.

Trattative

Nel frattempo Surace ha ripreso a trattare con Roberto Felleca, ma per assumersi la gestione della prossima stagione sportiva l’imprenditore selargino vorrebbe la presidenza dell’Olbia e che SwissPro restasse fuori dal progetto tecnico. Magari anche parte delle quote sociali, ma a debiti ridotti. In tutto ciò, per sperare di aver successo col ricorso servono le liberatorie di giocatori e membri dello staff tecnico. Ma anche l’influenza in Lega di Marino, consigliere federale, che potrebbe tornare in auge come garante dell’operazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA