Tempi stretti per il programma dell’estate 

Parte la lotta contro il tempo per riuscire a garantire alla città una programmazione di eventi estivi all’altezza di quella passata.

L’attesa

Complice il fresco rinnovo del Consiglio comunale, l’esordio dell’estate iglesiente di certo non potrà arrivare prima di luglio e soprattutto, per via della ristrettezza dei tempi, sarà necessario un vero e proprio miracolo per emulare la mole e la qualità delle manifestazioni svoltesi l’estate precedente, quando una costante e massiccia presenza di visitatori fra le vie del centro, avevano certificato la bontà della programmazione. Gli stessi commercianti sperano di poter rivivere un’esperienza all’altezza, seppure consci che il tempo non gioca a favore: «Posso però supporre che essendo la stessa amministrazione che ha governato per i cinque anni precedenti, qualcosa sia stata predisposta ancor prima delle elezioni comunali. - spiega il presidente provvisorio dell’associazione “Centro Storico Iglesias Ccn” Gianmaria Graziano - Per noi come associazione, essendoci costituiti soltanto due settimane fa, è impossibile provare ad auspicare una programmazione, tanto che il prossimo passo sarà quello di definire l’ufficialità di un direttivo. Siamo però pronti ad interloquire con la stessa amministrazione non appena si sarà insediata, collaborare ed adattarci al nuovo trend. Di certo ci inseriremo con qualche offerta commerciale specifica per determinati eventi e posso svelare che si trova in fase di studio il coordinamento delle attività commerciali per i nuovi orari estivi». Anche Giuseppe Pilloni, il presidente del “Consorzio Iglesias Città Regia” auspica ci siano i margini per poter imbastire un pacchetto di spettacoli come quello della scorsa estate: «Come comparto commerciale si spera la prossima sia una stagione ricca di eventi, non si può certo nascondere che quella passata abbia portato entusiasmo per numeri di presenze e per tutti i vantaggi che questa dinamica ha comportato. Sono certo che la nuova amministrazione sarà all’altezza delle aspettative».

Il Comune

I programmi dell’estate 2022 partirono il 21 giugno e si conclusero il 19 settembre: <Un esordio che non potrà ripetersi. - ammette il sindaco Mauro Usai - Però posso affermare che siamo al lavoro per la programmazione. Non partiamo da zero, nei mesi precedenti abbiamo abbozzato idee e progetti e posso assicurare che sarà un’estate all’altezza delle aspettative. Non appena verrà definita la Giunta inizieremo subito a confrontarci con tutte le associazioni cittadine>.

Lo stesso Usai conferma che a breve arriveranno gli “ombrellini”, divenuti oramai un marchio di fabbrica distintivo della stagione estiva iglesiente e rivela che come per l’anno scorso (quando la città ospitò il concerto di Mahmood) sarà previsto un grande evento. Data e protagonista rimangono al momento segreti.

RIPRODUZIONE RISERVATA