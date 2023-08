«Tempi raddoppiati per i troppi cantieri e i bus sono pochi» 

Sono diventati il nemico pubblico dell’estate, proprio quasi come afa e caldo record che nelle scorse settimane hanno fatto schizzare le temperature sopra i 45 gradi. Non negano che il disservizio per cagliaritani e turisti esista ma vogliono chiarire che scontano sulla loro pelle una serie di fattori che contribuiscono a creare quelle attese interminabili prima di riuscire a trovare una corsa libera. «Sicuramente ci sono diverse problematiche all’interno della categoria», riconosce con onestà intellettuale Massimo Orrù, tassista e rappresentante del sindacato italiano libero trasporto (Silt) della provincia di Cagliari, «ma non sono tutte da attribuire ai tassisti», aggiunge.

Il Comune, come detto, cerca un via d’uscita dalla crisi dei taxi. E la strada, ormai abbastanza segnata, porta dritta verso un aumento del numero delle licenze. Una soluzione che non entusiasma i conducenti delle auto bianche, sebbene non siano pregiudizialmente contrari. «Magari qualcuna in più può anche servire», dice ancora Orrù, «ma sarebbe opportuno concordare con le associazioni il numero. Detto questo, un aiuto da parte del Comune su alcuni temi limiterebbe i ritardi che in questo momento il servizio sconta». Quali, per esempio? «Una collaborazione per il trasporto, potenziando altri servizi, come quello degli autobus durante la notte, per esempio». Perché se alle alle 4 del mattino gli autobus non circolano, è evidente che c’è una fetta di clientela che inevitabilmente si riversa sui taxi, “congestionando” il servizio. Non solo. «C’è un problema con la viabilità a Cagliari con i tanti cantieri aperti che in questo periodo allungano i tempi delle corse e quindi contribuiscono a creare il disservizio di cui parlano tutti», dice ancora Orrù. Un concetto che ribadisce Riccardo Mascia, tassista e rappresentante di Confartigianato. «Con tante corsie preferenziali “occupate” dai cantieri, in questo momento la durata media di una corsa è più che raddoppiata. Inevitabile i ritardi di cui si parla».

Tra le proposte della categoria c’è sempre quella della doppia guida, ovvero i tassisti che finiscono il proprio turno possono continuare a far circolare la propria vettura con un altro guidatore. «Questo aiuterebbe molto», dice Mascia. «Se ne parla a livello nazionale, discutiamone anche a Cagliari». ( ma. mad. )

