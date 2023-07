«Tempi lunghissimi per ridare gli edifici alle comunità» 

Il sistema è complesso. A garanzia della trasparenza, sostengono gli esperti. Dopo la confisca subentra un ente autonomo controllato dal ministero dell’Interno, l’Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati (Anbsc). Il compito dell’agenzia è quello di gestire i beni sino alla loro destinazione, vale a dire il riutilizzo da parte della collettività. Succede spesso, però, che l’immobile richieda interventi di ristrutturazione e che i Comuni (soprattutto quelli di piccole dimensioni) non abbiano le risorse per metterli a posto e riutilizzarli. In sostanza, sebbene la destinazione sia l’ultimo atto di un processo che toglie alla criminalità per restituire ricchezza ai cittadini, talvolta finisce con il rappresentare un costo insostenibile. «La prima destinazione è sempre un ente pubblico», spiega Giampiero Farru, presidente di Libera Sardegna. «Se poi il bene non è “utile” per il proprio patrimonio, i Comuni chiedono a enti di terzo settore se hanno interesse ad acquisirlo, attraverso una convezione ad hoc. Col risultato che ci sono beni che rimangono fermi per troppo tempo e che finiscono abbandonati. Una sconfitta per lo Stato. La legge di iniziativa popolare del 96», 50mila firme raccolte solo nell’Isola, «ha l’obiettivo di agevolare la restituzione dei beni confiscati alla comunità». ( ma. mad. )

