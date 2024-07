Tempi lunghi per il restauro di San Nicolò 

Per la “festa manna” i guspinesi dovranno utilizzare la chiesa di San Nicolò ancora alle prese con i lavori in corso. Per l’intervento di restauro è stato montato un ascensore da cantiere per materiali e persone accanto all’imponente ponteggio ed è posato nel terrapieno un elevatore di materiali che consente di portare le parti da sostituire nella facciata e rosone. In questi mesi i restauratori hanno pulito e fresato i blocchi di rivestimento della facciata. I tecnici della Soprintendenza hanno numerato i blocchi della facciata da sostituire. Nei laboratori della ditta Desogus, affidataria dell’appalto per un costo di oltre 127mila euro, sono state ricostruite con materiali identici le parti da sostituire danneggiate.

Per chi si occupa della chiesa un lavoro supplementare: l’intervento proseguirà per parecchi mesi e, dunque, sarà in corso anche durante la festa di Santa Maria, fatto che impedirà del magnifico spettacolo della facciata della chiesa. Anche i tanti emigrati che ritorneranno nel paese si dovranno accontentare di ammirare le bellezze e opere d’arte interne in particolare delle cappelle.

I lavori si sono resi necessari a causa dello sfarinamento del rosone a dai fenomeni di sfogliatura e distacco di porzioni di stuccatura che hanno causato dilatazioni e provocano infiltrazioni d’acqua piovana e umidità interna, in particolare nella parte sinistra della facciata della chiesa. I lavori, iniziati il 14 novembre 2023, procedono lentamente a causa della difficoltà tecniche derivate dalla sagomatura delle parti da sostituire.

