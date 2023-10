«Tempi lunghi in commissione»: l’assessora finisce sotto accusa 

Ultimi stracci che volano in consiglio comunale a Sestu. Nella seduta del consiglio di giovedì sera è finita sotto tiro l’assessora Roberta Argiolas, a causa di un recente comunicato in cui definiva alcune discussioni verificatesi nella commissione sul verde, «una ingiustificata dilatazione dei tempi a discapito della nostra comunità ancora una volta tenuta in ostaggio dal presidente del Consiglio e da pochi consiglieri».

Ed è stato proprio il presidente del Consiglio, Antonio Manca, a replicare nell’ultima seduta: «Accuse che denotano falsità e ignoranza perché la seduta della commissione è avvenuta seguendo i canoni regolari». Il resto della seduta è comunque proseguito senza ulteriori repliche da parte dell’assessora.

La proposta di aumentare il gettone di presenza da venti a sessanta euro lordi, usando fondi regionali, è stata approvata con solo due voti contrari, quelli di Francesco Serra e Giuseppe Picciau, di Sestu Domani. «Il nostro voto contrario sottolinea il fatto che svolgiamo il nostro compito istituzionale esclusivamente per il bene, l'interesse e l'amore per il proprio paese, senza il bisogno di avere emolumenti né riconoscimenti per il tempo dedicato al bene del paese», hanno dichiarato i due consiglieri. (g. l. p.)

