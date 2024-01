Tempi lunghi e viaggi nell’Isola, cure difficili per migliaia di sardi 

La prima disponibilità più vicina per fare un’ecografia bilaterale della mammella, la Asl 8 la dà al Policlinico di San Nicolò Gerrei tra 78 giorni. In altre parole, bisogna aspettare due mesi e mezzo e, per chi abita nel capoluogo, percorrere una cinquantina di chilometri, un’ora di macchina. Le altre possibilità offerte per un controllo così importante sono, in ordine di tempo, 80 giorni a Villasimius, 93 giorni a Orroli, 112 a Mandas, 134 a Quartu, 224 giorni al Binaghi, 258 a Muravera.

Capita sempre più spesso, a meno che non si abbia una botta di fortuna, che i pazienti sardi che hanno bisogno di una vista specialistica o un esame diagnostico, non solo debbano attendere troppo, ma vengano anche mandati molto lontano da casa.

Andando nel Nord dell’Isola, per esempio, la Asl 1, nel report mensile sulle liste, garantisce in pochissimi giorni una visita urologica a Bonorva, ma chi ha difficoltà ad andare lì si trova davanti i 35 giorni di attesa per Ozieri, i 120 dell’Ospedale civile di Alghero, fino ai 196 dell’Ambulatorio di Sorso.

Le criticità

Salvatore Sanna, responsabile Acli sanità, avverte che «le liste d’attesa interminabili rappresentano, insieme ai Pronto soccorso sguarniti, una delle maggiori criticità per l’accesso alle cure da parte dei cittadini sardi. Il problema è più accentuato nella Sardegna settentrionale, perché i fondi pro-capite erogati dalla Regione sono attribuiti in base alla spesa storica e al Sud sono circa 8 volte superiori, quindi, i posti a disposizione non sono bilanciati. Per dire, ormai da Sassari per una Tac bisogna andare a Nuoro, per una risonanza magnetica a San Gavino, e sono gli anziani e i fragili coloro che devono rinunciare e aspettare il loro turno vicino a dove vivono. Ci sono troppe barriere, di tempo e di distanza per la sanità pubblica, in Sardegna non è garantito un accesso equo e tempestivo alle cure mediche, una situazione che non solo mette a rischio la salute dei pazienti, ma compromette anche la qualità complessiva del sistema regionale».

Tempi e rinunce

Tornando nel Cagliaritano, per un elettrocardiogramma è prevista – al Binaghi – un’attesa di oltre 3 mesi; per una visita oculistica (in città, poliambulatorio di viale Trieste) l’attesa è di 153 giorni, chi vuole accorciare un pochino, 103 giorni, deve andare a Muravera; la visita cardiologica più celere si può fare a Dolianova tra 86 giorni; la visita oncologica è data in 8 giorni, ma a Isili.

Nei giorni scorsi il centro studi della Cna, rielaborando l'ultimo rapporto dell'Istituto Crea, ha evidenziato che la Sardegna è al quart'ultimo posto tra le regioni italiane per efficienza e dotazione in ambito sanitario.

Ma il dato che preoccupa maggiormente è l’enorme fetta di popolazione sarda che rinuncia alle prestazioni sanitarie per inefficienza delle strutture pubbliche, costi eccessivi e liste d'attesa troppo lunghe: il 12,3%, una percentuale altissima, che fa il paio con i dati Agenas sulle Reti oncologiche: con un indice di fuga del 16% (che sale quali al 17% per il tumore alla mammella), soprattutto verso la Lombardia.

L’Agenas

Evidenzia il report che «la presa in carico non è soddisfacente su tutto il territorio regionale e le prestazioni ambulatoriali sono concentrate con spostamenti elevati all’interno della regione a causa di una non adeguata copertura dei centri che erogano prestazioni chemio e radioterapiche. E, in relazione alle prestazioni ambulatoriali per chemioterapia e radioterapia, «si nota una estrema difformità di copertura del territorio con particolare criticità per la Asl di Ogliastra (11.840 prestazioni oltre i 60 giorni e 1667 entro i 60 giorni), Oristano (29.176 e 10.958) e Carbonia-Iglesias (19.129 oltre i due mesi e 10.467 entro i 60 giorni)».

Il tetto

Sul problema delle liste d'attesa – ha sottolineato il ministro della Sanità Orazio Schillaci nei giorni scorsi – «abbiamo dato alle Regioni risorse e strumenti per assumere personale. Alcune lo stanno già facendo. C'è il problema legato al tetto sulle assunzioni e mi sono impegnato a eliminarlo. Mi aspetto che le Regioni si attivino per reclutare il personale che serve dove c’è maggiore carenza». (cr. co.)

