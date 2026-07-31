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Villagrande.
01 agosto 2026 alle 00:13

Tempi lunghi dei lavori post alluvione, cresce la protesta 

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In un primo momento, il termine di ultimazione dei lavori era stato fissato per il 7 luglio dello scorso anno. Dopo una prima variante, la conclusione è slittata al 4 novembre successivo. In base a una seconda perizia, la data scivola ulteriormente al 5 gennaio, quando è stato indicato un nuovo termine: 4 maggio. Da quel giorno sono trascorsi tre mesi e il cantiere di Figu Niedda resta ancora aperto.

«Non siamo schierati contro i lavori, ci mancherebbe, ma a questo punto, dopo una serie di rinvii, vogliamo chiarezza sui reali termini dell’intervento». Chi abita nel rione di Villagrande è costretto, da lungo tempo, a una viabilità alternativa tutt’altro che confortevole. Tra i residenti cova un certo malumore. Il contratto d’appalto, tra il Comune di Villagrande e le imprese incaricate, è stato siglato il 15 giugno 2023. Un affare da 2 milioni di euro, ridotto a 1,4 per effetto del ribasso del 26,66 per cento. La data di inizio lavori, che rientrano nell’ambito della ricostruzione post-alluvione 2004 in cui morirono due persone, era stata fissata a stretto giro rispetto alla firma, ossia il 21 giugno per una consegna parziale.

Il cronoprogramma originario indicava in 300 giorni il tempo utile per l’esecuzione dei lavori sul canale. Tempo abbondantemente superato ed è per questo che i residenti manifestano disappunto. «Dal Comune vogliamo tempi certi», ribadiscono gruppi di residenti. (ro. se.)

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