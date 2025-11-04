Tempi incerti per il nuovo centro dialisi 

Le tempistiche per la realizzazione del nuovo centro dialisi di Iglesias restano ancora indefinite. Da un lato la burocrazia, dall’altro i pazienti che attualmente si sottopongono alle sedute presso nel centro dialisi dell’ospedale Santa Barbara, in attesa di una struttura più moderna e funzionale. La dirigenza della Asl del Sulcis Iglesiente ha chiarito in una nota che «l’iter autorizzativo da parte del Comune è concluso e il progetto è in fase finale, grazie a un ulteriore finanziamento regionale che consentirà di realizzare tutte le opere e di acquistare le tecnologie necessarie, dopodiché seguirà l’affidamento dei lavori». Tuttavia, «alla luce delle variazioni progettuali e finanziarie non è ancora possibile definire le tempistiche».

Il confronto

Qualche mese fa, un incontro tra i vertici della Asl, l’Associazione nazionale emodializzati di Iglesias e il sindaco Mauro Usai ha evidenziato l’urgenza di dislocare il nuovo centro presso il presidio ospedaliero del Cto, con locali più idonei e strutturalmente moderni. Le richieste dei rappresentanti dei pazienti sono state accolte, aprendo una prospettiva concreta per risolvere un problema annoso.

Il progetto, inizialmente finanziato con 1,5 milioni di euro, ha subìto successivamente delle modifiche che hanno richiesto ulteriori risorse economiche. Queste variazioni, se da un lato garantiscono una struttura più completa e funzionale, dall’altro allungano inevitabilmente i tempi di realizzazione.

Pazienza

I pazienti dializzati e il personale sanitario dovranno quindi pazientare prima di poter beneficiare della nuova struttura. Nonostante ciò, il dialogo tra le parti coinvolte rappresenta un passo significativo: le discussioni hanno permesso di individuare soluzioni condivise e di definire le priorità del progetto. La risoluzione delle questioni tecniche e finanziarie resta fondamentale per dare seguito alla realizzazione dell’opera, che promette di migliorare sensibilmente la qualità del servizio sanitario offerto agli utenti dializzati della città.

Nel frattempo, il centro attuale continua a garantire le cure, ma la mancanza di una struttura moderna pesa sui pazienti e sugli operatori, costretti a operare in locali ormai inadeguati. Il completamento del nuovo centro dialisi sarà quindi un traguardo atteso, che ridurrà le difficoltà quotidiane e offrirà un servizio più sicuro e funzionale, in linea con le esigenze di chi vive quotidianamente l’esperienza della dialisi.

