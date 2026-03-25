Tempi incerti per i mercati civici 

Oristano torna a fare i conti con il futuro – ancora incerto – dei suoi mercati civici. Il tema è finito ieri al centro della commissione Attività produttive, presieduta da Gian Michele Guiso, alla presenza degli assessori alle Attività produttive, Valentina De Seneen, e ai Lavori pubblici, Gianfranco Licheri.

I ritardi

La prima novità riguarda lo slittamento dell’atteso trasferimento degli operatori da via Cimarosa alla struttura comunale di via Costa. Un passaggio che l’amministrazione aveva programmato per l’inizio dell’estate, con l’obiettivo di tagliare i costi di locazione dell’immobile di via Cimarosa, che pesano per circa 78mila euro l’anno, oltre alle utenze. Un esborso che il Comune punta a evitare sfruttando una struttura di proprietà, quella di via Costa, oggi occupata da appena quattro operatori. Ma i tempi si allungano. I nove boxisti rimasti dovranno aspettare ancora: «I tre mesi di esercizio provvisorio hanno rallentato l’iter – ha spiegato De Seneen – abbiamo potuto accendere il mutuo con la Cassa depositi e prestiti solo dopo l’approvazione del bilancio. Non appena sarà concesso, avvieremo la gara d’appalto per i lavori. Contiamo di chiuderli entro il 2026». L’intervento, finanziato con 500mila euro, riguarderà il piano terra della struttura di via Costa e l’efficientamento energetico dell’edificio. Il piano superiore, invece, sarà oggetto di una valutazione successiva. A regime, il mercato potrà contare su 14 box complessivi. Una parte sarà destinata agli operatori di via Cimarosa, mentre quelli in più saranno messi a bando. «Abbiamo già ricevuto diverse manifestazioni di interesse», ha assicurato De Seneen. Sul tavolo anche il tema della convivenza tra le diverse strutture mercatali cittadine. La consigliera di minoranza Carla Della Volpe ha chiesto chiarimenti sul destino di via Costa una volta completata la riqualificazione dello storico mercato. «Sono due concezioni di mercato diverse, possono coesistere», ha risposto l’assessora.

Le risorse

Su via Mazzini Licheri ha portato in commissione pochi elementi nuovi. Esiste un progetto preliminare, redatto dalla società Mediapolis, ma manca ancora il progetto esecutivo, completo del quadro economico definitivo (dovrebbe arrivare nell’arco di poche settimane). Le risorse attualmente disponibili – circa 3 milioni e 900 mila euro – non bastano. L’amministrazione sta valutando di spostare fondi da altri interventi, come la riqualificazione del verde pubblico. Ma il nodo vero resta il costo totale, che sarebbe decisamente più alto delle cifre a disposizione. Da qui l’ipotesi, sempre più concreta, di ricorrere a un nuovo mutuo. Prospettiva che non convince l’opposizione. Il consigliere Pd Massimiliano Daga non usa giri di parole: «Questa amministrazione ha galleggiato grazie ai fondi del Pnrr ma ha perso occasioni importanti, come quelle sull’efficientamento energetico. Manca una visione di lungo periodo. Continuare a fare ricorso ai mutui rischia di ingessare la futura amministrazione». A chiudere il confronto è stata ancora la consigliera Carla Della Volpe, che ha chiesto la riconvocazione del parlamentino «quando realmente ci saranno elementi nuovi su tempi e costi. Per ora solo notizie vaghe».

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