Tempi, decide il presidente dell’Aula Il precedente Spissu-Biancareddu 

I tempi della procedura di decadenza saranno fondamentali. Anche perché tra i rappresentanti dell’opposizione c’è già chi chiede un passo indietro ad Alessandra Todde e guarda all’ipotesi di nuove elezioni. La caduta della governatrice trascinerebbe tutto il Consiglio regionale. Dunque l’aula, prendendo atto della decadenza comunicata dal Collegio regionale di garanzia elettorale, si auto-condannerebbe a morte. Scenario inedito che fa già ipotizzare ad alcuni osservatori una possibile “melina”, o comunque un rallentamento sul fronte politico in attesa dell’esito dei ricorsi.

Ma non è detto che sia possibile lasciar passare tanto tempo. L’ex presidente del Consiglio regionale Giacomo Spissu (in carica dal 2004 al 2008) venne indagato per abuso d’ufficio in relazione alla «tardiva dichiarazione» di decadenza dell’allora consigliere Andrea Biancareddu, ma poi venne assolto in Cassazione (dopo una condanna in Appello), mentre Biancareddu invece fu ritenuto colpevole di «usurpazione di funzione pubblica» per non aver lasciato il posto a Renato Lai. In quel caso però la dichiarazione di decadenza arrivò sei mesi dopo la decisione della Corte di Cassazione, quindi dopo diversi gradi di giudizio. Ora invece il provvedimento deve ancora essere impugnato.

