Tempi bui per il made in Sardegna: «La guerra di Donald ci fa paura» 

Cammina pensieroso in quella cava con vista su Buddusò. Poi, Giovanni Soro osserva quei blocchi di granito accatastati: «Qui a terra ci saranno 700mila euro, merce che doveva essere già negli Stati Uniti. Invece è tutto fermo». La preoccupazione si fa largo, il futuro cambia copione e incontra l’incertezza. Travolge pure il settore lapideo isolano. Granito e marmo, Buddusò e Orosei: il filo è unico, inquieta. I dazi trumpiani vanno oltre le auto e l’agroalimentare. «Ho tre commesse in America, per la costruzione di chiese: lavori per circa due milioni di euro. Con questi dazi – spiega l’imprenditore – avrei un aggravio di 400mila euro. Spero solo che l’Ue intervenga quanto prima con un contributo sulle esportazioni».

La preoccupazione

Giovanni Soro è il “re” del granito. Gestisce due cave, estrae e lavora questo materiale così apprezzato anche negli Stati Uniti. Il suo “sogno” americano, però, inizia a scricchiolare. E con il mercato interno ed europeo attuale, da tempo asfittico, appare evidente come le mosse di Donald Trump abbiano il sapore dell’ennesima mazzata. «Purtroppo abbiamo perso competitività», prosegue Soro nel suo sfogo, «siamo davanti a un cambiamento epocale. Che può arrivare da una guerra o da un dazio. La guerra non è solo quella che si fa con le armi, c’è pure quella di carattere economico». L’imprenditore di Buddusò rincara: «Questa imposizione dei dazi ci porta a voltare pagina, ci fa comprendere quanto siamo indifesi. Dobbiamo immediatamente reagire e riprendere a sentirci “forti”. Sì, perché se lo siamo, automaticamente possiamo affrontare qualsiasi sfida. Però, è necessario che ci sia un deciso impulso dell’Europa. Poi, anche lo Stato deve fare la sua parte».

L’Isola attende

Buddusò trema, Orosei si accoda. Anche la patria del marmo isolano vive ore di tensione. Nessuno vuole perdere il mercato a stelle e strisce. «Per noi è imprescindibile», dice Massimo Gallus, due cave adagiate sulla costa orientale e un filo diretto con il Paese del presidente Trump. «Se ci dovesse mancare il mercato americano, di punto in bianco, sarebbe un danno enorme non solo per Orosei ma per tutto il settore lapideo italiano. È troppo importante». Gallus aggiunge: «Lavoriamo con tutto il mondo ma è fondamentale che ogni mercato abbia la sua “goccia”. Gestiamo gli Stati Uniti in maniera indiretta, nel senso che ci affidiamo a delle società che lì forniscono il nostro materiale. Il problema vero, con questi dazi, è che ci sarà lo stop su buona parte della fornitura destinata agli Stati Uniti. Quando per le note vicende si è chiuso il mercato russo abbiamo dovuto cercare sbocchi alternativi per le nostre esportazioni, penso al Pakistan o al Bangladesh. Ora, però, con tanti mercati che diventano blindati e pochi che si aprono, non possiamo rinunciare agli Stati Uniti». L’imprenditore oroseino precisa: «Tutti i giorni abbiamo rapporti commerciali con gli Usa. Vogliamo e dobbiamo essere fiduciosi, nonostante tutto, perché il marmo è un prodotto che gli americani non hanno. Per noi quel mercato è imprescindibile, per la mia azienda rappresenta il 10-15 per cento. Rispetto al granito, dove un dazio da 400mila euro potrebbe far perdere la commessa al collega Giovanni Soro, nel marmo la situazione è un pelo più rassicurante. Da noi non si parla di “commesse uniche” ma di “retail”. Ovvero, vendiamo a un distributore, che poi vende a un negozio e a sua volta vende a un privato. Insomma, il nostro rischio è più segmentato».

Appello all’Europa

Un settore in ginocchio, quello lapideo, pilastro dell’economia isolana ma alle prese con una crisi senza precedenti. I dazi trumpiani, la chiusura del passaggio navale nel Mar Rosso, l’aumento dei costi di trasporto. Infine, l’elevato costo dell’energia. Ecco le maggiori criticità che stanno affossando un comparto, desideroso di immediate risposte dall’Ue e dal governo Meloni. «Chiediamo l’istituzione di un fondo straordinario di compensazione per le imprese colpite dall’aumento dei costi energetici e logistici - dicono dall’associazione Cave e miniere di Sardegna -. Servono una politica di sostegno all’export e un piano per l’internazionalizzazione, insieme a misure fiscali e contributive di sollievo».

RIPRODUZIONE RISERVATA