Tempesta sul voto di Assemini: errori in 22 schede 

La notizia è arrivata alla vigilia delle feste ed è destinata a far discutere ad Assemini sino alle porte della primavera. L’ufficio elettorale della Prefettura ha effettuato il riconteggio delle schede risultate controverse al termine dello spoglio delle Comunali. Il risultato è sorprendente: 22 voti in più a Niside Muscas. Questo verdetto avrebbe ribaltato l’esito del primo turno e avrebbe portato l’esponente di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia al ballottaggio contro Mario Puddu, eletto sindaco poi dopo lo spareggio con Diego Corrias (Pd-M5S). Ora la palla passa ai giudici del Tar, ai quali si era rivolta proprio Muscas per chiedere la verifica della correttezza dell’attribuzione delle preferenze: appuntamento il 13 marzo.

I possibili scenari? La ripetizione del ballottaggio,stavolta tra Puddu e Muscas, la ripetizione del voto, primo turno compreso, oppure la riconferma di Mario Puddu sindaco come da esito dello spareggio. Una partita da giocare in punta di diritto, che non ha tantissimi precedenti in campo nazionale.

La verifica

Queste 22 preferenze in più per Muscas sono spuntate dall’esame di quelle schede che erano state considerate nulle in sei sezioni. Durante le elezioni del 28-29 maggio erano stati attribuiti a Muscas 3.202 voti, nove in meno rispetto a Diego Corrias che andò quindi al ballottaggio con Mario Puddu. Un conteggio da subito contestato da Muscas e dalla coalizione formata da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia.

Il messaggio

Per informare i cittadini Muscas si è affidata ieri a un video messaggio sui social: «A giugno abbiamo promosso il ricorso al Tar, giudicato inammissibile perché per il giudice amministrativo la verifica sulla regolarità può essere fatta solo a conclusione delle elezioni. Quindi abbiamo promosso il ricorso al Tar di nuovo a luglio per avere chiarezza e trasparenza sulle operazioni di scrutinio e per essere certi che la volontà dell’elettore fosse stata rispettata. Ad ottobre è stata accolta la nostra richiesta di riconteggio, effettuato poi dall’ufficio elettorale della Prefettura i primi di dicembre. Tra le schede nulle che il Tar ha chiesto di verificare ne aspettavamo 18 in nostro favore, la Prefettura ne ha trovato 22. Questo conferma la legittimità della nostra richiesta di verifica del rispetto della volontà popolare. Volontà che tutti dovremmo avere a cuore e che tutti dobbiamo impegnarci a garantire anche in futuro. Ora attendiamo l’udienza del 13 marzo e la sentenza. Nel frattempo continueremo a lavorare in seno alla minoranza come abbiamo fatto fin d’ora e vigilare attentamente sull’operato dell’attuale amministrazione».

Corrias

«Il Tar – interviene Diego Corrias - si esprimerà a marzo. La mia coalizione ed io ci esprimeremo e prenderemo posizione su quanto decideranno i giudici. Il mio unico suggerimento a Niside Muscas in questa fase è di non abusare del termine “volontà popolare”. Capisco l’euforia che le fa anche anticipare la comunicazione di procedimenti in corso, ma il suo è un legittimo ricorso di parte, su un numero limitato di schede dubbie esclusivamente in suo favore. Ha lo scopo di migliorare la sua posizione, non di ripristinare la volontà popolare. Potremo parlare di rispetto della volontà popolare soltanto davanti ad un eventuale riconteggio totale di tutte le schede contestate dubbie e annullate in favore di tutti e tre i candidati. E l’esito di questo, Niside Muscas lo sa bene, non è per niente scontato».

Il sindaco

Il sindaco Mario Puddu pensa che la sua vittoria e il suo ruolo in Municipio non debbano essere messi in discussione «dalla miseria di 22 voti dubbi: ho vinto il ballottaggio contro Corrias con un distacco importante: 4.284 preferenza contro 3.337, sono 947 voti di scarto. Mi sembra che la volontà popolare sia stata chiara. Dall’indomani delle elezioni ci stiamo impegnando ad amministrare con responsabilità, lo stiamo facendo da sette mesi e in questo lasso di tempo dalla minoranza mi sarei aspettato proposte costruttive per la nostra città non una perenne e costante campagna elettorale. Le dichiarazioni di Muscas di oggi sono soltanto opinioni di un cittadino, non il parere di un giudice».

