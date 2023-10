Tempesta orsolini sull’Empoli  Il Bologna travolge i toscani 

Bologna 3

Empoli 0

Bologna (4-2-3-1) : Skorupski, Corazza (23' st De Silvestri), Beukema, Calafiori, Kristiansen, Moro (9' st El Azzouzi), Freuler (23' st Aebischer), Orsolini, Ferguson, Ndoye (41' st Lykogiannis), Zirkzee (41' st Van Hooijdonk). In panchina Ravaglia, Gasperini, Bonifazi, Fabbian, Urbanski, Karlsson. All. Motta.

Empoli (4-4-1-1) : Berisha, Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace (24' st Bastoni), Marin, Ranocchia (14' st Fazzini), Maleh, Cambiaghi (14' st Cancellieri), Baldanzi (24' st Destro), Caputo (34' st Shpendi). In panchina Perisan, Stubljar, Guarino, Ismajli, Grassi, Kovalenko, Gyasi. All. Andreazzoli.

Arbitro : Maresca di Napoli.

Reti : nel pt 21' Orsolini; nel st 21' e 47' Orsolini.

Note : angoli 6-2 per l'Empoli. Rec. 5' e 7'. Ammoniti Cacace, Walukiewicz, Corazza, Ranocchia, El Azzouzi, Cancellieri.

Bologna. Tripletta per Riccardo Orsolini che consente al Bologna di tornare alla vittoria con le prime reti stagionali del suo numero 7, battendo l'Empoli al Dall'Ara. In un match aperto da tre minuti di contestazione della curva del Bologna verso la classe arbitrale e la Lega, i rossoblù trovano il vantaggio con Orsolini al 21’. Gara a viso aperto anche nella ripresa. Al 66’ Luperto sbaglia il passaggio in uscita, intercettato da Moro che innesca Zirkzee: questa volta l'olandese trova il filtrante per Orsolini, che non sbaglia: stop a seguire, in area dribbling e sinistro a rete. Dopo il gol di Caputo viziato da un offside (annullato) il Bologna cresce e la chiude con lo stesso attaccante al 92’, stavolta sull'assist di El Azzouzi.

