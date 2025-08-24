Tempesta notturna sulla costa romagnola 

Rimini. Come un piccolo tifone tropicale, la tempesta è arrivata all'improvviso dal mare, prima del sorgere del sole, e ha investito le spiagge e gli stabilimenti di Milano Marittima. Ha portato via lettini, ombrelloni, tende e coperture. Poi si è accanita sugli alberi della pineta e dei viali nella zona residenziale della località turistica, abbattendo almeno 265 piante e quindi si è spostata verso sud, seguendo la costa, prima su Cesenatico e poi su Rimini e dintorni, dove le strade sono diventati corsi d’acqua.

“Supercella”

Grandine, pioggia e vento con raffiche oltre i centoventi chilometri all’ora: è durata circa un’ora la supercella marittima nata dall’Adriatico bollente e ha creato diversi danni. In particolare alle auto, distrutte dai pini marittimi crollati, ma anche con gli allagamenti di case e cantine. A Bellaria Igea Marina un autobus è rimasto bloccato in un sottopassaggio, non c’erano persone a bordo. Rami sui binari hanno interrotto la linea Rimini-Ravenna, e da un treno bloccato sono stati evacuati in 23. La circolazione è ripresa alle 12. Nel cuore della stagione turistica, ma di notte, non ci sono stati feriti a causa del temporale.

Al lavoro

«È stata una botta grossa, ha devastato la spiaggia: ombrelloni rotti, gazebo, tende rotte, è stato molto impegnativo - ha detto il gestore del Papeete Beach, Massimo Casanova – Ci vorrebbero adesso quelli che rompono per il caro lettini, che non c'è stato. Ma non servirebbero a niente, sono come i burocrati di Bruxelles».

Utenze interrotte

Il Papeete si è messo subito al lavoro ed è rimasto aperto, fin dal mattino tutte le zone colpite si sono messe in moto per riparare e ripartire. A Milano Marittima per liberare le strade dai tronchi degli alberi che avevano impedito la circolazione. A Rimini, nel corso Augusto, per svuotare i negozi da acqua e fango. Sulle spiagge per accogliere i turisti della domenica. «La riviera è pienamente operativa», ha detto già a fine mattina il presidente della Regione Michele de Pascale. La situazione più critica è rimasta a Milano Marittima per le piante cadute: nel pomeriggio erano ancora 200 le case senz’acqua, 83 le utenze gas fuori servizio.

