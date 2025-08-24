VaiOnline
Allarme clima
25 agosto 2025 alle 00:20

Tempesta notturna sulla costa romagnola 

Mini-tifone imperversa su Milano Marittima e Cervia, devastato il Papeete 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Rimini. Come un piccolo tifone tropicale, la tempesta è arrivata all'improvviso dal mare, prima del sorgere del sole, e ha investito le spiagge e gli stabilimenti di Milano Marittima. Ha portato via lettini, ombrelloni, tende e coperture. Poi si è accanita sugli alberi della pineta e dei viali nella zona residenziale della località turistica, abbattendo almeno 265 piante e quindi si è spostata verso sud, seguendo la costa, prima su Cesenatico e poi su Rimini e dintorni, dove le strade sono diventati corsi d’acqua.

“Supercella”

Grandine, pioggia e vento con raffiche oltre i centoventi chilometri all’ora: è durata circa un’ora la supercella marittima nata dall’Adriatico bollente e ha creato diversi danni. In particolare alle auto, distrutte dai pini marittimi crollati, ma anche con gli allagamenti di case e cantine. A Bellaria Igea Marina un autobus è rimasto bloccato in un sottopassaggio, non c’erano persone a bordo. Rami sui binari hanno interrotto la linea Rimini-Ravenna, e da un treno bloccato sono stati evacuati in 23. La circolazione è ripresa alle 12. Nel cuore della stagione turistica, ma di notte, non ci sono stati feriti a causa del temporale.

Al lavoro

«È stata una botta grossa, ha devastato la spiaggia: ombrelloni rotti, gazebo, tende rotte, è stato molto impegnativo - ha detto il gestore del Papeete Beach, Massimo Casanova – Ci vorrebbero adesso quelli che rompono per il caro lettini, che non c'è stato. Ma non servirebbero a niente, sono come i burocrati di Bruxelles».

Utenze interrotte

Il Papeete si è messo subito al lavoro ed è rimasto aperto, fin dal mattino tutte le zone colpite si sono messe in moto per riparare e ripartire. A Milano Marittima per liberare le strade dai tronchi degli alberi che avevano impedito la circolazione. A Rimini, nel corso Augusto, per svuotare i negozi da acqua e fango. Sulle spiagge per accogliere i turisti della domenica. «La riviera è pienamente operativa», ha detto già a fine mattina il presidente della Regione Michele de Pascale. La situazione più critica è rimasta a Milano Marittima per le piante cadute: nel pomeriggio erano ancora 200 le case senz’acqua, 83 le utenze gas fuori servizio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Cagliari, un pareggio di cuore

Finisce 1-1: Luperto con un colpo di testa al 94’ riacciuffa la Fiorentina 
l Nello sport
Il focus

L’incognita delle urne sugli equilibri Pd-M5S

Tra un mese le elezioni di secondo grado nelle Province Un test per la Regione anche senza il suffragio popolare  
Alessandra Carta
Le tensioni.

Nuoro, Uda sulla strada di Ciccolini

Giorgio Ignazio Onano
In accordo.

Ogliastra verso la lista unitaria

Roberto Secci
Trasporti

Aerei, il controesodo blocca la continuità: stop ai voli per Milano

Posti introvabili per tutto agosto da Cagliari e Olbia verso Linate 
Luca Mascia
L’evento

Alla festa del Redentore quindicimila visitatori in preghiera per la pace

Nuoro rinnova bellezza e tradizione Tanti drappi e il canto dedicati a Gaza 
Marilena Orunesu
Scintille con Macron

Tajani: «Nessuna crisi con Parigi»

E Foti (FdI) punge Salvini: sugli Esteri competenti premier e ministro 