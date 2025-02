Tempesta Budoni sull’Alghero 

Alghero 0

Budoni 3

Alghero (3-4-3) : Gobbi, Pireddu, Delizos (27’ Pinna), Kamana, Sini, Mereu, Scanu (24’ st Brboric), Spanu, Carboni (40’ st Marras), Baraye, Scognamillo. In panchina Piga, Manunta, Mari, Sanna, Fois, Monti. Allenatore Mario Fadda.

Budoni (4-4-2) : Forzati, Ferrari, Raimo, Scioni (29’ st Bringas), Farris, Esposito, Belloni (42’ st Veneroso), Barboza, Tapparello, Cappai (29’ st Tokic), Piassi (36’ st Spano). In panchina Moscaritolo, Hundt, La Rosa, Stefanoni, Cannas. Allenatore Raffaele Cerbone.

Arbitro : Francesco Succu di Nuoro.

Reti : pt 11’ Belloni; st 37’ Tokic, 43’ Veneroso.

Note : espulso Pireddu.



Alghero. Il Budoni sbanca per 3-0 il campo dell’Alghero del nuovo allenatore Fadda e prosegue la sua corsa in vetta alla classifica. Al Pino Cuccureddu ha vinto la squadra più forte, anche se il risultato è forse un po’ troppo netto e alcune decisioni arbitrali non hanno convinto.

La gara

All’11’ ospiti in vantaggio: un cambio di gioco da destra a sinistra innesca Raimo che si invola sulla fascia e mette in mezzo per Belloni il quale in tuffo batte Gobbi di testa. Al 26’ Tapparello recupera palla ma Gobbi è pronto in uscita bassa e salva in corner. Alla mezz’ora Scognamillo è trattenuto in area: timide proteste, si prosegue. Al 34’ il Budoni recupera palla sulla trequarti difensiva e riparte con il lancio di Belloni per Plassi, fermato da Pireddu al limite dell’area: fischio dell’arbitro e rosso diretto per il difensore. La punizione di Raimo si perde di poco oltre il palo più lontano. Al 40’ ennesima ripartenza gallurese ma la difesa giallorossa si salva. Nel recupero Carboni mette palla in mezzo dalla sinistra, testa di Scognamillo in tuffo e palla in rete ma è fuorigioco.

La ripresa

In apertura di ripresa Gobbi e il palo salvano l’Alghero su una punizione di Barboza. Sulla battuta dalla bandierina, batti e ribatti in area e l’arbitro vede un fallo di mano, apparso molto dubbio: va sul dischetto Piassi che dopo un paio di finte manda la palla sulla traversa. Subito dopo proteste in area ospite per un presunto fallo di mano: espulsi due componenti dello staff giallorosso. All’83’ cross di Spano da sinistra, controcross di Ferrari e la rovesciata di Tokic vale il 2-0. A due minuti dalla fine arriva la terza rete del Budoni con un tiro di dal limite di Veneroso. Proteste algheresi per il possibile fuorigioco di un attaccante davanti al portiere, ma il gol è dato buono.



