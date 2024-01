Temperature superiori alla media e precipitazioni scarse 

Chi si aspettava di vivere gli ultimi tre giorni di gennaio coperto tra sciarpe e sciarponi è rimasto deluso: i cosiddetti giorni della merla, considerati per la tradizione popolare il periodo più rigido dell’anno, sembrano ormai un lontano ricordo. In questa stagione anomala, infatti, l’inverno vero soprattutto in Sardegna continua a latitare, ma in realtà le temperature sono decisamente miti in gran parte del Paese.

«Nonostante nei prossimi giorni arrivi il maestrale, siamo ben lontani dai giorni della merla per come li abbiamo sempre conosciuti», spiega Carlo Spanu, tenente colonnello del servizio meteo dell’Aeronautica militare di Decimo. «Nelle zone di pianura le temperature massime restano intorno ai 17-18 gradi centigradi. All’interno dell’Isola sono sicuramente più basse, ma con cinque gradi in più rispetto a quella che dovrebbe essere la media del periodo».

Nessuna pioggia o nevicata all’orizzonte, con temperature superiori rispetto alla norma dunque e tante zone della Sardegna che stanno affrontando una prolungata siccità, aggravata dall’assenza di precipitazioni autunnali.

«L’assenza di piogge non è una particolarità per gennaio, questo mese non ha mai portato grandi piogge se non in concomitanza di qualche grande nevicata, non è un caso che si parli delle “secche di gennaio”, una sorta di preludio estivo in pieno inverno», prosegue Spanu, «il problema è che non è piovuto in autunno, a novembre e a dicembre. A parte qualche pioggia sporadica e saltuaria, ma non sufficiente, ora l’agricoltura in particolare inizia a risentirne». Ma aggiunge: «Ancora il periodo delle piogge non è finito, febbraio e marzo sono mesi in cui possono arrivare precipitazioni intense e consecutive».

Comunque con l’arrivo di febbraio non si profilano variazioni significative, a causa del campo di alta pressione sempre molto forte sull'Europa centro-occidentale e sul Mediterraneo. Il sole e il bel tempo continueranno ad accompagnare le nostre giornate e, anche se arriverà il maestrale, le temperature saranno al di sopra della media. In particolare al Centro-Nord del Paese, dove è previsto un ulteriore aumento proprio verso la fine della settimana.

