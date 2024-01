Temperature in calo, arriva la pioggia 

Non risolverà, diciamolo subito. Ma sapere che comunque ci sarà pioggia in questi giorni, in particolare sul versante orientale della Sardegna, è consolante. Lo è per gli agricoltori, benché lo sia decisamente meno per chi monitora gli invasi idrici, ma almeno è una pausa del secco, una distrazione della siccità che sta colpendo la Sardegna ormai da settimane. È quel che riserva questo tratto d’inverno, cioè della stagione che di freddo e piogge dovrebbe nutrirsi, ma a guardare termometri e cieli induce a sentirsi in primavera avanzata.

Le previsioni

Dall’Ufficio meteorologico dell’Aeronautica militare nella base di Decimomannu, il previsore si può permettere una leggera variazione sul tema abituale in questa stagione secca: «Non tantissimo, ma piove», assicura il luogotenente Andrea Satta, e lo farà a sufficienza per riportare almeno un mezzo sorriso sui volti degli agricoltori. Giove ha intenzione di innaffiare i campi oggi e domani: parola di luogotenente. «In linea di massima», spiega Andrea Satta, «in queste giornate stiamo assistendo a progressivo calo della pressione atmosferica, che ci accompagnerà fino a domani». Bassa pressione uguale tempo che si “guasta”: «Prevediamo un sensibile caro delle temperature, in particolare le minime potrebbero arrivare allo zero sui rilievi del Nuorese». Ieri nell’Isola si sono toccati i 22 gradi. «La nuvolosità», aggiunge il previsore dell’Aeronautica militare, stasera e domani fino al pomeriggio sarà irregolare, a tratti compatta». I modelli matematici che si stanno consultando nell’Ufficio meteo della base aerea di Decimomannu, annunciano «precipitazioni diffuse, localmente anche forti, ma non abbiamo cumulati importanti. Queste precipitazioni aiuteranno certamente gli agricoltori perché irrigheranno i campi coltivati, ma non saranno tali da formare fiumi, anche se potranno raggiungere il livello di rovesci». Dunque non ci si aspetta un’enorme quantità d’acqua, ma i meteorologi prevedono che non saranno le classiche due gocce. Come si diceva, «i cumulati più elevati saranno sul settore orientale della Sardegna, quindi in Ogliastra e nel Sarrabus, dove le precipitazioni sono attese localmente tra i 20 e i 30 millimetri. Gli stessi avvenimenti sono attesi nel Sulcis-Iglesiente».

Il ritorno del bel tempo

Dopo tutti i bei sogni, però, arriva il risveglio, ma soprattutto la realtà da affrontare. Il luogotenente Satta fissa la fine di questo sogno di precipitazioni a domani sera, quando all’Ufficio meteo della base dell’Aeronautica militare di Decimomannu calcolano che inizierà la ripresa della pressione. «Questi valori più elevati», spiega il previsore meteorologico, «stabilizzerà le condizioni del cielo fin da domenica, che sarà soleggiata, e lo sarà anche la giornata di lunedì». Poi, con i modelli matematici più aggiornati, si vedrà quale sarà la successiva evoluzione della situazione meteo sull’Isola. «Da domenica», aggiunge il luogotenente, «risaliranno anche le temperature, dopo il brusco calo di oggi e domani, ma solo lievemente: resteranno nell’ambito dei valori invernali, anche se non di quelli più freddi, visto che i termometri saranno solo un po’ al di sopra delle medie del periodo. La crescita delle temperature», aggiunge, «sarà ancora più marcata nella giornata di lunedì».

Sabato la ripresa

Domani è previsto anche un forte vento da nord-nordovest, quindi tramontana e maestrale, ma all’ufficio meteo di Decimomannu assicurano che sarà in attenuazione. Nelle campagne della Sardegna non resta che ringraziare il cielo (nel senso letterale) per le piogge in arrivo e continuare ad avere l’orecchio teso verso la base dell’Aeronautica militare di Decimomannu.

