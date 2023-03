Temperature alte e niente piogge a marzo  

Tempo stabile, temperature primaverili, maestrale forte e niente piogge all’orizzonte. Sono le condizioni meteo della Sardegna nei prossimi giorni.

Le fortissime raffiche di vento – arrivate fino a 144 chilometri orari nel Nuorese – hanno costretto ieri i vigili del fuoco a un super lavoro. Non lontano da Budoni, nella notte il maestrale ha sollevato e spostato un container in un cantiere stradale sulla 131 che porta a Olbia, incidente nel quale è rimasto ferito un operaio. Danni a Nuoro, dove un palo telefonico è caduto su un’auto parcheggiata. Oltre 90 gli interventi nel territorio, tutti legati al vento che ha soffiato oltre i 100 km/h anche sulle coste dell'Ogliastra. Un centinaio le segnalazioni di soccorso in Gallura, a Padru e Arzachena i tetti di due edifici sono stati scoperchiati.

Oggi e domani ci sarà un calo, ma martedì il vento sarà nuovamente forte. Anche le temperature scenderanno, ma di pochi gradi, le massime passeranno dai 22 di venerdì scorso a 19, sempre superiori alla media stagionale. Ancora: non pioverà neppure la settimana prossima, una perturbazione ci dovrebbe essere a fine mese.

«Marzo è un mese che non aiuterà i bacini a riempirsi», sottolinea il maggiore Carlo Spanu (Ufficio meteo di Decimomannu) «ma statisticamente in Sardegna, salvo rare eccezioni, è sempre stato così. Le piogge primaverili normalmente si registrano ad aprile e maggio».

