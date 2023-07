Temo, guerra sugli ormeggi di centinaia di barche 

Serpeggia da tempo fra le anse del Temo uno scontro tra Regione, Comune e Circomare. Da tempo l’Ufficio che fa capo al ministero delle Infrastrutture e trasporti chiede a Regione e Municipio di dar seguito alla delibera comunale adottata nel 2018 dall’allora Giunta Mastino che ristabiliva i limiti fra le acque del Demanio marittimo e quelle del Demanio idrico del Temo.

Il nodo

La decisione dell’allora esecutivo cittadino spostava quel limite, circoscritto all’area della foce, fino al nuovo ponte sul Temo e di fatto trasferiva all’Ufficio Marittimo ed alla Guardia costiera le competenze sulle due darsene esistenti, privata e pubblica, oltreché del molo davanti all’albergo Baia Romantica. Ma quella delibera è rimasta lettera morta e vani, finora, sono stati i tentativi dell’Ufficio Marittimo di venire a capo della questione.

Braccio di ferro

Nel marzo scorso, il comandante dell’Ufficio marittimo, Federico Pucci, ha chiesto chiarimenti e un sopralluogo che accertasse la realtà dei fatti. E cioè che l’intero corso del fiume, non solo quello fino al ponte nuovo, è un porto canale dove vige l’ormeggio irregolare di centinaia di barche il cui unico utilizzo è quello di navigare nel mare. La Regione ha replicato picche. Pur riconoscendo il ruolo della Guardia costiera, ha precisato con una nota firmata dal direttore generale dell’assessorato agli Enti locali, Antonio Giovanni Zanda, che la Regione ha avviato «nell’ambito delle proprie competenze, un processo di pianificazione e regolamentazione della gestione dei corpi idrici». Tema di non poco conto dal punto di vista costituzionale, visto che la materia rientra nell’autonomia amministrativa regionale e non di competenza dello Stato.

Nessuna legge

Il risultato è sotto gli occhi di tutti e spiega le ragioni dell’intervento dell’Ufficio Marittimo di Oristano. Le imbarcazioni, dei pescatori professionisti e i natanti da diporto, sono ormeggiati in ambiti fluviali esclusi dal controllo dell’Ufficio Marittimo. Fino ad oggi, sul fiume Temo, vale la legge di nessuno: ognuno s’è costruito in qualche modo un ponteggio suo o si ormeggia gratuitamente in quelli costruiti con soldi pubblici dalla stessa Regione. Ente che non può neppure stabilire che uso debba farsi del corso del fiume e dei suoi ormeggi.

L’Ufficio Marittimo però non molla e a giugno ha chiesto al Comune di indicare «entro dieci giorni» quali siano i suoi intendimenti per risolvere la questione.

Il Comune

Il sindaco Piero Casula è d’accordo con la Regione e contesta la decisione del suo predecessore: «Si tratta del nostro fiume e non intendiamo cedere competenze su una risorsa che è fondamentale per la nostra città ed il suo sviluppo. Sulla base della delibera regionale che riguarda la regolamentazione dei corpi idrici, il nostro Comune ha in itinere la richiesta di concessione dello specchio acqueo presso il Demanio fluviale lungo le sponde banchinate, proprio per poter dar vita alla gestione degli ormeggi. Al momento tutte le imbarcazioni ormeggiate si trovano su specchio acqueo demaniale regionale, in attesa di una prossima gestione, in cui ovviamente e naturalmente saranno stabiliti costi di ormeggio. Abbiamo inoltre affidato ad un professionista l’incarico per il censimento e l’organizzazione di tutti i posti barca esistenti».

Accertamenti

Risulta, inoltre, che la Polizia municipale stia svolgendo accertamenti su alcune imbarcazioni di grossa stazza ormeggiate senza alcun tornaconto per il Comune alle banchine fluviali: si vuole capire se barche di quelle dimensioni siano autorizzate a navigare. Per una di esse proprio la Guardia Costiera ha contestato sanzioni.

