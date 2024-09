«Temevo che colpisse anche la segretaria» 

«Ho sentito le urla provenienti dalla sala d’attesa e sono uscito per vedere cosa stesse accadendo. Un paziente stava sbattendo i pugni sul tavolo davanti alla segretaria dello studio medico. Ho provato a calmarlo ma insisteva nel volere le ricette perché bisognava aspettare troppo tempo. Era fuori controllo e dopo una discussione mi ha colpito con un pugno violentissimo». Roberto Sollai, 59 anni, medico di base a Pirri, specializzato in medicina sportiva e con una lunga serie di collaborazioni con numerose federazioni, è scosso dopo l’aggressione subita sul posto di lavoro. «Quell’uomo era fuori controllo. Dopo che mi ha colpito, ho provato a immobilizzarlo. Sembrava essersi calmato quando improvvisamente ha tentato di aggredirmi una seconda volta». Il pronto intervento degli agenti della Squadra volante è stato provvidenziale.

Il caos

A distanza di diverse ore, dopo la visita al pronto soccorso del Santissima Trinità e dall’otorino, è nuovamente nello studio di via Santa Maria Chiara per recuperare effetti personali e documenti di lavoro. «Ho un dolore fortissimo all’orecchio ed essendoci la perforazione del timpano, non sento bene», prosegue Sollai. «Mi sono stati assegnati cinquanta giorni di cura e dovrò sottopormi a intervento chirurgico». Poi aggiunge: «Non mi era mai accaduto di essere aggredito. Certo nel nostro lavoro le discussioni e i momenti di tensione non mancano. Ma gli episodi di violenza no, quelli non li avevo messi in conto».

Il racconto

Quando c’è stato lo scontro fisico, nella sala d’attesa dello studio c’erano una decina di persone. Hanno subito chiamato le forze dell’ordine. «Mi fa male anche un ginocchio», dice ancora Sollai. «Forse un ulteriore sforzo quando ho cercato di bloccarlo. Anche perché ha cercato di colpirmi una seconda volta. E poi avevo paura per la segretaria e per le altre persone presenti. Noi medici siamo sempre a rischio perché non sai mai chi ti puoi trovare davanti e in quale stato. Lo conoscevo perché era venuto altre volte. Non so davvero perché abbia perso il controllo in questo modo».

