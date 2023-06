Tema di Maturità, la traccia WhatsApp per 4 studenti su 10 

Si aspettavano D’Annunzio e Svevo, ma i pronostici sono evidentemente saltati. Nelle tracce scelte dal Ministero non c’è spazio per i due autori favoriti secondo le previsioni del web, ma i primi ragazzi a consegnare escono comunque sorridenti dai cancelli dei licei e degli istituti tecnici cagliaritani. È il loro giorno, quello degli oltre 12mila studenti sardi alle prese con lo scritto d’italiano, che ieri ha ufficialmente dato il via all’esame di maturità; l’ultimo scoglio da affrontare prima di dimenticare le fatiche dell’anno sui libri.

I riti propiziatori

Vocabolario sottobraccio e i segni della levataccia dopo la notte insonne; quella prima degli esami, con l’intramontabile colonna sonora di Venditti che da quasi quarant’anni continua ad accompagnare generazioni di maturandi. Un rito propiziatorio e rincuorante anche per tanti ragazzi del capoluogo sardo, che alla vigilia del primo scritto si sono ritrovati davanti alle loro scuole per intonare il brano divenuto una sorta di inno capace di unire vecchie e nuove generazioni. Lo hanno fatto al liceo scientifico Pacinotti, con tanto di bottiglia di spumante. E così pure al liceo classico Siotto, dove la V D ha pensato di giocarsi anche la carta di Beatrice e Alessio: pare siano i compagni fortunati, tanto che hanno impresso i loro volti nei santini profani distribuiti a tutti i componenti della classe. Cancelli aperti alle 8 e trenta, poi l’apertura dei plichi: “Alla nuova luna” di Quasimodo e un brano di Moravia tratto dal suo romanzo d’esordio (Gli indifferenti) per la tipologia A. “Le dieci cose che ho imparato” di Piero Angela, “L'idea di Nazione” di Federico Chabod o “Intervista con la storia” di Oriana Fallaci.

Il tema preferito

Ma sembra essere il tema di attualità, con “Elogio dell'attesa nell'era di Whatsapp” di Marco Belpoliti, ad aver riscosso più successo tra gli studenti cagliaritani e in tutta Italia: è stato scelto da oltre il 43 per cento dei 536mila maturandi del Paese. «La traccia più vicina a noi giovani, in due ore ho finito. Spero sia andata bene», commenta Marilena Autuori, studentessa della V D del Dettori, che promuove le scelte arrivate dall'alto: «Tutte fattibili». È la seconda a uscire, un quarto d'ora prima delle 13. La precede solo Gabriel Marini, suo compagno di classe con un'ora di sonno alle spalle: «Sono abbastanza soddisfatto, mi aspettavo Svevo, la guerra o il Covid, ho ripiegato sull'Elogio dell'attesa, argomento attuale e legato ai social media». Poco gradita la traccia “Lettera aperta al ministro Bianchi sull’esame di Maturità”.

Euforia e volti distesi

Attorno alle 13, con il termometro che supera i trenta gradi, gli studenti del liceo Eleonora d'Arborea escono alla spicciolata. «Ipotizzavo altri argomenti, magari il conflitto tra Russia e Ucraina, ma il tema dell'attesa mi ha permesso di esprimermi facilmente», sintetizza Alison Bennet. Stessa scelta di Chiara Marisol Biolchini della V AP, che ha però da obiettare sulle tracce: «Sinceramente mi aspettavo l'eutanasia, il femminicidio o qualcosa sulle donne. Non certo Piero Angela, argomento più adatto a un'altra generazione. Comunque me la sono cavata». Tra i maturandi del Pacinotti i volti sono accaldati ma distesi. «Ho scelto “Lettera aperta al ministro Bianchi sull’esame di Maturità”, obiettivamente semplice», dice Tommaso Mazza della V F. Niente portafortuna o riti scaramantici per lui: «Non credo in queste cose», dice Giacomo Tocco. «Ho scelto la C2, sul fatto che la società sia sempre più indirizzata ad attendere meno, dai messaggi alla vita lavorativa». C2 anche per Lorenzo Marongiu della V E dell'Istituto tecnico Martini: «Avrei preferito qualcosa sull'intelligenza artificiale, ma poteva andare peggio», osserva, con la mente già proiettata al secondo scritto. «La prova che temo di più».

La seconda prova

Questa mattina si replica, con la seconda prova legata all'indirizzo di studi: latino per il classico, matematica allo scientifico, economia aziendale per gli istituti tecnici del settore economico e via dicendo. Si parte con le stesse paure che sicuramente andranno avanti sino alla fine degli orali, previsti da lunedì in poi, a discrezione del singolo istituto. Sarà l'ultima incognita di questi esami ritornati alla formula pre-Covid.

RIPRODUZIONE RISERVATA