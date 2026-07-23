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Uras
24 luglio 2026 alle 00:28

Telo parasole all’ingresso dell’Ascot 

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Dopo le proteste dei cittadini arriva una bella notizia. All’esterno dell’Ascot di Uras, al di sopra delle rampe di ingresso, è stato installato un telo parasole che consente ai pazienti di attendere il proprio turno all’ombra. L'installazione è stata realizzata dal Comune con la Asl di Oristano, a seguito delle richieste di alcuni utenti e del comitato Unisal che avevano segnalato il disagio nelle attese all'esterno in questi giorni di temperatura estremamente elevata. «Si tratta - ha spiegato la direttrice generale Grazia Cattina - di una soluzione provvisoria, nelle more degli adeguamenti ulteriori della struttura, di recente ristrutturazione, che già include una sala d’attesa, un ambulatorio, servizi e locale riposo per il medico di continuità assistenziale. Si confida, ad modo ogni, di ridurre il disagio dei pazienti con l’estensione della nuova procedura per la richiesta e la ricezione delle richieste ripetibili via e-mail anche agli ambulatori straordinari». ( s. p. )

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