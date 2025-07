Telmo Pievani, dalla maturità al palco 

Dal momento che parlare alla testa non bastava, ha scelto di rivolgersi al cuore. Telmo Pievani, il filosofo della scienza che i maturandi hanno incontrato nella traccia di italiano degli esami di Stato, con un brano sulla crescita della tecnosfera e la cementificazione del territorio, lascia i banchi di scuola e le aule dell’università (insegna a Padova), per salire sul palcoscenico. Con Cristiano Godano, frontman dei Marlene Kuntz, cantautore e chitarrista, hanno scritto “Canto d’acqua”: un inno alla risorsa più necessaria alla vita. Uno spettacolo che narra la crisi ambientale ibridando la narrazione scientifica con la poesia e la musica, e che domenica sarà ad Alghero, al Nuraghe Palmavera, alle 21.30.

Perché ha scelto di usare l’arte per riflettere su una questione scientifica?

«Ci siamo accorti che i format tradizionali non funzionavano più. Sono cinquant’anni che parliamo di clima e ambiente attraverso conferenze, presentazioni, festival. È un approccio poco efficace: si rivolge a un pubblico già motivato, per cui si rischia di predicare ai convertiti. Invece, la musica e il teatro ci permettono di allargare la platea e coinvolgerla con una narrazione emozionante».

Scienza e arte parlano due lingue differenti. Come siete riusciti a farle dialogare?

«La sfida era evitare di giustapporre i due linguaggi, come avremmo fatto se avessimo semplicemente alternato un pezzo musicale a una lezione. Invece, noi li abbiamo mescolati, spesso scambiandoci i ruoli. Per esempio, Cristiano legge alcuni racconti ispirati a fatti reali, che riguardano il riscaldamento climatico; oppure io recito delle poesie mentre lui mi accompagna con la chitarra».

Com’è nata la collaborazione con Godano?

«Come spesso accade, per caso. Eravamo entrambi ospiti di un festival a Milano. Lui presentava “Karma Clima” dei Marlene Kuntz, io da tempo mi occupo di comunicazione scientifica su temi ambientali. Così abbiamo deciso di lavorare insieme. In Sardegna, l’anno scorso, siamo stati a Rebeccu, un borgo di Bonorva. Un’esperienza molto bella».

Per sensibilizzare le persone, dunque, la narrazione teatrale è più efficace di una lezione?

«Diciamo che funziona la mescolanza dei linguaggi, per cui se un contenuto scientifico viene comunicato attraverso una poesia o un racconto, il messaggio è più avvincente e perciò più incisivo».

Quali questioni esplora "Canto d’acqua”?

«Lo spettacolo inizia con un riferimento all’attualità: l’acqua è diventata violenta a causa del clima caldo e instabile. Lo vediamo in Sardegna come in tutto il paese. A lunghi periodi di siccità, che provocano desertificazione e incendi, seguono piogge torrenziali e alluvioni. L’altro aspetto è che l’acqua sembra abbondante, in realtà quella potabile è pochissima».

Quali sono i pericoli imminenti?

«Il rischio maggiore è sottovalutare la situazione: non è più un’emergenza. Quanto accade adesso, si ripeterà l’estate prossima e quella dopo, sarà sempre peggio. Come ha detto giustamente il presidente Mattarella qualche giorno fa, bisogna smettere di stupirci a ogni catastrofe».

E allora, che cosa si deve fare?

«Nello spettacolo diamo spazio alla speranza. Non è utile insistere solo su emozioni negative. Possiamo imparare dalle culture tradizionali: i popoli nativi, da millenni, sanno che l'acqua è una risorsa preziosa e conoscono i modi più efficienti per conservarla. Purtroppo, noi abbiamo perso questa saggezza. L’altra grande speranza sono le generazioni future: usciremo da questa crisi grazie a nuove idee e invenzioni».

Per un’isola, come la Sardegna, l’acqua può essere un ostacolo alla libertà di movimento. In che modo si può trasformare un limite in una risorsa?

«In realtà nessuna isola è un'isola e il mare, in particolare il Mediterraneo, è un'autostrada di connessioni. Un recente lavoro pubblicato su “Nature” sostiene che le isole del Mediterraneo sono state abitate molto tempo prima di quanto non si pensasse. La Sardegna è da sempre un luogo di scambio di popoli e culture».

RIPRODUZIONE RISERVATA