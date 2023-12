Telethon, domani protagonista la solidarietà 

Domani Telethon, Fondazione di eccellenza mondiale impegnata nella ricerca delle malattie rare, sotto Natale rinnova l’appuntamento solidale in piazza Roma per una giornata di «impegno che parla al plurale». Un sabato tutto da vivere tra canti, balli e degustazioni secondo il cartellone predisposto da Bnl-Bnp Paribas, storica supporter della raccolta fondi per sostenere la Fondazione che in tanti anni di impegno ha acceso la speranza dei bambini che vedono la luce aprirsi al loro futuro. «Oristano –ricorda Martina Noale, responsabile della Bnl cittadina - è stata sempre generosa e sono certa che lo sarà, nonostante le tante difficoltà del momento, anche quest’anno. L’impegno è totale, un grosso aiuto è già arrivato dagli operatori economici che hanno offerto le loro specialità per la riuscita della giornata di domani: Cao formaggi, cantina Contini, Ideal market-Despar, Sapori dell’isola di Planargia, panificio Mura Seneghe, ditta Corrado Massidda, Ortofrutta di Marino, macelleria Pratz e i bois di Luca Figus». Dalle 10 in piazza Roma Stelle di Natale e degustazioni di panini della Katering. Dalle 15 musica con Alex Minnai, alle 16 battesimo a cavallo con attestato e a seguire il gruppo Mamutzones di Samugheo, Tamburini e Trombettieri della Pro Loco di Oristano. Infine dalle 19.45 gran finale con canti e balli tradizionali. ( a. m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA