Telese: «Vi racconto il mio Berlinguer» 

«Dopo la vittoria del Cagliari sto sempre bene». Sorride Luca Telese, 54 anni, dopo un weekend calcistico e alle prese con l’impegno a teatro con “La scorta di Enrico”, che arriva al Teatro Massimo di Cagliari martedì 14 gennaio alle 20.30. In scena gli anni di Berlinguer al servizio del partito e del Paese, partendo dalle storie che univano le famiglie del politico sassarese e degli uomini della scorta, allargando l’obiettivo a un Paese immerso in una stagione politica.

Una vita

Telese porta il racconto del leader politico oltre le pagine del libro e, da giornalista, diventa attore: «Il teatro offre la possibilità di espandere un racconto scritto, renderlo tridimensionale, vivo, capace di coinvolgere attraverso musica, colori e immagini di un’epoca». Il palcoscenico è anche un’occasione per coltivare la memoria. Una memoria che abbraccia il primo e il secondo Berlinguer, in un tempo non lineare, ricostruendo frammenti di momenti e ricordi. Sono proprio questi a rivelare una verità semplice ma profonda: i temi e le storie del passato sono più attuali di quanto immaginiamo. «La sfida è stata fare chiarezza e sintesi», racconta Telese. «Ridley Scott racconta Napoleone in due ore, io quindici anni di storia in un’ora e mezza di monologo». Tuttavia, la vita di Berlinguer è quasi cinematografica. «È incredibile pensare che un sardo, proveniente da famiglie borghesi, abbia condiviso la sua quotidianità con meccanici e operai». Raccontare Berlinguer senza cadere nell’agiografia richiede profondità. Telese ha scelto di dare voce alla scorta e ai familiari, costruendo un mosaico di testimonianze fino all’intimità: «Convincerli a parlare non è stato semplice, molti hanno mantenuto il riserbo fino ad oggi». Nel lavoro di raccolta la scelta è caduta sulle piccole storie, «quelle che ci portano alle verità più grandi”. Come gli aneddoti del caposcorta Menichelli su quelle persone di tre generazioni diverse che hanno condiviso la stessa auto, unite dalla scelta di proteggere la democrazia “in tempi complicati, in cui non era scontato che l’Italia stesse dalla parte della libertà». Poi ci sono i figli del leader, che raccontarono quando il padre, di fronte al ricatto delle Brigate Rosse, riunì la famiglia e chiese, in caso di sequestro, di non trattare: «Quella verticalità era frutto di una tradizione borghese, risorgimentale, liberale».

Il ritratto

Emerge un ritratto asciutto e vivido. Berlinguer non è solo un nome da libro di storia, ma un uomo capace di incarnare le contraddizioni e le speranze di un Paese che stava cambiando. Un uomo lungimirante, attuale con le sue parole sulla Questione morale, che oggi sa appassionare i giovani, come è successo nelle date di Milano e Bologna. «C’è qualcosa di speciale nella sua eleganza sobria, nel suo ascoltare e misurare le parole”» C’è la sardità, carattere isolano, «disponibile con chi si fida e granitico di fronte al mondo». Quello dei rapporti spigolosi con Cossiga o del coraggio al congresso del Pcus del 1976. C'è il mare, le traversate in barca, la sfida alle avversità del Mediterraneo così come dell'arena politica.

Scenario

Il filosofo Vico ricorda i corsi e ricorsi storici dell’umanità. Telese non ha dubbi: «Berlinguer morì in uno scenario in cui c’era un’inflazione, una crisi energetica, il rischio di una guerra mondiale, un presidente Usa populista e il conflitto israelo-palestinese. Oggi viviamo lo stesso scenario».

In un tempo dove tutto brucia veloce il teatro, osserva, «è un antidoto alla banalità dei tempi. Alimenta la voglia di conoscere, di scoprire una storia non vissuta direttamente». Così il giornalista-monologhista “guida il pubblico in un’altra epoca”. Con La scorta di Enrico, Telese si fa carico di quel viaggio. Quello stesso cronista che scrive anche storie di calcio e trova un legame: «Il calcio è una grande religione laica di massa e narra benissimo i tempi. Il Cagliari di Riva racconta gli anni ’60 e ’70 come Berlinguer fa luce su ’70 e ’80. Poi ci sono storie di sport intrecciate con la politica, come quando gli azzurri della Coppa Davis del ’76 vestirono la maglia rossa per protesta contro la dittatura cilena».

