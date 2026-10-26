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27 ottobre 2026 alle 00:25

Telenovela Ztl, l’assessore Angioi apre alla revoca 

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Va ora in onda la telenovela sulla Ztl. Ogni giorno una puntata: ieri il protagonista è stato l’assessore alla Viabilità, Paolo Angioi. Che invia una lettera raccogliendo la proposta del consigliere Fulvio Deriu (FdI) che ne chiede la revoca («a titolo personale»). Una richiesta, per Angioi, arrivata «subito dopo che l'Amministrazione comunale ha comunicato la data di inizio della fase sperimentale senza che mi sia stata indicata formalmente». Come dire, ha deciso il sindaco senza avvisare il suo assessore alla Viabilità.

Angioi ricorda che Sardegna al Centro 20Venti «è sempre stata critica rispetto all'istituzione Ztl»; una volta entrato in Giunta e aver organizzato un’assemblea pubblica, «in tempo celere ho proposto alla maggioranza 2 delibere per rivedere in maniera più armonica» il sistema Ztl e la gestione del traffico. E infatti, rispetto alla prima delibera, ad esempio gli orari si sono dilatati, lasciando una chiusura notturna e in parte del week-end. Angioi ricorda che il tavolo di maggioranza «con la presenza dei segretari politici e non del sottoscritto» in estate ha deciso di istituire la Ztl e farla partire a settembre. E sottolinea di aver «più volte sollecitato la macchina amministrativa per avviare la fase sperimentale in tempi ragionevoli. Non il primo Novembre, perché non ritenevo opportuno istituirla in un periodo critico come quello natalizio». E si dice disponibile a rivedere la delibera ed eventualmente revocare la Ztl. La motivazione è quella di animare il commercio in centro che, nel corso dei decenni si è svuotato pur non essendoci la Ztl che, bene ricordare, al suo interno oggi ha sei locali pubblici e diversi uffici. ( m. m. )

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