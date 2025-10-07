«Telenovela infinita, rischiamo di fallire» 

Il bilancio di fine mattina è decisamente pesante e soprattutto unanime: «Un disastro, andando avanti di questo passo ci costringeranno a chiudere per sempre». Il passo è quello lento del cantiere infinito della metro, la protesta rimanda a titolari e dipendenti delle attività commerciali di viale Bonaria e dintorni. Circondati da reti metalliche che fermano le auto ma non il malumore: lo si legge nei volti esasperati di chi ancora fatica a prender confidenza con l’ultima modifica alla viabilità, che già al secondo giorno colpisce pesantemente i fatturati già messi in affanno dal groviglio di lamiere e operai che occupano da anni un gran pezzo di città.

Rabbia e disperazione

«Sono cinque anni in queste condizioni. Le vendite sono calate dell’80 per cento. Qui non viene più nessuno»: Giuseppe Conti, titolare dell’edicola affacciata su quel che resta di piazza Madre Teresa di Calcutta, trasformata in gabbia d’acciaio, ha lo sguardo in bilico tra la rabbia e la rassegnazione. «Mi sono indebitato per non chiudere, ma se le cose non cambiano potrò andare avanti al massimo per altri due mesi». Posa gli occhi sulla vetrofania che rimanda alla prima pagina del giornale: “La città è un inferno di lamiere”, si legge in grande. Poi si guarda attorno: «Troppi cantieri contemporaneamente. Truzzu ha rovinato tutto, e Zedda sta continuando l’opera». Così si capisce subito che aria tira.

Le ripercussioni

«Un disastro, ovviamente per le attività della zona è un danno enorme», commenta Emma Cortis, intenta a preparare la sala del ristorante La brezza dei 2 Mari, al civico 112 di viale Bonaria. «È un cantiere infinito, con i tempi annunciati per la fine dei lavori già ampiamente superati. Non se ne esce, e noi siamo tutti allo stremo». Il malcontento salta da un punto vendita all’altro, così, appena qualche metro più in là la storia si ripete: «In pratica siamo isolati, non c’è più pedonabilità e non si può più arrivare in macchina, il disagio è enorme per tutti noi e per i clienti». Marta Medda, titolare dell’enoteca MangioVino, aggiunge: «Il lavoro è diminuito per ogni attività».

Fatturati in calo

Lo sa bene Vincenzo Porru, titolare del Beautiful bar: «Siamo già stati danneggiati abbastanza, ora questa nuova modifica alla viabilità con la chiusura della strada sino al 16 per fare quindici metri, siamo sempre alle solite», dice sconsolato, per poi tirar fuori qualche numero. «Abbiamo fatto i mesi di agosto e settembre lavorando al 50 per cento, significa non poter più pagare nemmeno l’affitto». Più drastico Marco Cinus, dell’omonima gastronomia: «Penso che ci faranno chiudere entro un mese, al massimo due. Perché sa cosa sta succedendo? Che qui non entra più un cristiano», racconta. In realtà qualcuno è entrato: quattro scontrini battuti sino alle 14. Decisamente pochi per non unirsi al coro degli scontenti: «Sono convinto che la viabilità di Cagliari sia gestita da qualche mente sadica, perché altrimenti non si spiega il caos che continuano a creare».

