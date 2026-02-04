Telenovela ecocentro: «Sarà pronto ad aprile» 

I muraglioni finora alzati al di qua della 554 fanno ben sperare, ma per vedere terminato l’ecocentro – opera che in città è attesa da oltre quindici anni – servirà ancora qualche mese.

«La data di fine lavori è prevista per metà aprile», chiarisce l’assessore all’Ambiente Saverio De Roma. Uno slittamento di circa cinque mesi rispetto a quanto ipotizzato: inizialmente la chiusura dell’appalto era fissata a novembre 2025, al netto del fatto che i lavori, attesi per maggio, sono di fatto partiti solo a giugno e ad agosto il cantiere è rimasto fermo. Un rinvio di qualche mese era perciò preventivato, tuttavia manca ancora da costruire la parte della viabilità d’accesso.

L’assessore

«Purtroppo, considerando che il terreno su cui sta sorgendo l’ecocentro è argilloso, la pioggia delle ultime settimane non ci sta aiutando», continua De Roma. «Posare l’asfalto necessario a realizzare la viabilità su un terreno non ancora asciutto rischierebbe di far formare dei dossi sulla strada, non sarebbe un lavoro fatto bene». Una volta approntato il piazzale, mancherebbero poi soltanto i sottoservizi. Ecco perché si conta di chiudere in primavera una partita che a tratti è sembrata infinita. Prima i problemi con la Campidano Ambiente sfociati in un contenzioso legale, poi la necessità di affidare la gara d’appalto alla Regione (trattandosi di una procedura oltre il milione di euro) e un primo bando andato deserto a ottobre 2024, fino all’affidamento dei lavori 12 mesi fa.

Differenziata in crescita

Anche senza ecocentro, comunque, i monserratini si sono dimostrati virtuosi nella raccolta differenziata. Dalle stime di Gesenu, gestore del servizio di igiene urbana, ciascun cittadino l’anno passato ha prodotto in media quasi 30 chilogrammi di rifiuti differenziati al mese. Il 2025 si è chiuso con una percentuale di spazzatura riciclata stabilmente sopra l’80%, con picchi dell’86% a luglio e dell’85% ad aprile e dicembre (gennaio e ottobre i mesi con le percentuali più basse). Numeri che hanno ricalcato quelli dell’anno precedente, permettendo alla città di essere premiata da Legambiente come “Comune Riciclone” per due anni di fila.

Il sindaco

Secondo l'amministrazione, l’apertura della struttura comporterà un miglioramento ulteriore, che potrebbe tradursi in vantaggi per la comunità. «Ogni situazione dev’essere valutata nel rispettivo contesto, ma le statistiche nazionali indicano che la presenza di un ecocentro riduce di qualche punto percentuale i costi della Tari», sostiene il sindaco Tomaso Locci. «Questo perché si abbassa il costo del servizio di igiene urbana e anche il fenomeno del “sacchetto selvaggio” potrebbe diminuire. Il nostro Comune prende già una premialità dalla Regione, che potrà aumentare se grazie alla struttura riusciremo a migliorare ancora le percentuali di raccolta differenziata».

