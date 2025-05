«Telemedicina per salvare la sanità» 

Saranno sei mesi caldissimi, e non perché l’estate è alle porte. «Il mio è un ruolo sfidante» sorride Federico Argiolas, commissario straordinario della Asl 5 fresco di nomina. È arrivato da dieci giorni, all’indomani del caos a Terralba per il medico di base e già l’esordio è stato in salita. Ma il 55enne, con un passato in ruoli di vertice in diverse aziende sanitarie dell’Isola, ha le idee chiare per cercare di invertire la rotta nell’Oristanese, dove 23mila persone sono senza assistenza. «Il 16 per cento della popolazione, forse la più alta percentuale d’Italia» sostiene.

Primato negativo

Un triste record che si traduce in situazioni paradossali come quelle di Terralba dove tantissimi cittadini sono rimasti anche 12 ore in fila per accaparrarsi uno dei nuovi 500 posti di un medico. «In quell’occasione qualche problema c’è stato, anche per gli accessi online e allo sportello – ammette – bisognerà rivedere il sistema con la Regione». Al di là del caso specifico a pagare il prezzo più alto sono le persone fragili, costrette a rivolgersi agli Ascot. «Poter fare a meno degli ambulatori straordinari di comunità al momento non è semplice, anzi ringraziamo i colleghi che danno la disponibilità – aggiunge – In un’ottica di programmazione, sarebbe bello pagare qualche ora in meno agli Ascot e avere altri medici». Tanto più che i disservizi non mancano: per una ricetta si sta in fila per ore. Non si potrebbe ripensare l’organizzazione, affiancando un impiegato al medico? «Il problema non sono i costi – spiega – ma la messa a terra dei finanziamenti».

La ricetta

Argiolas punta sui fondi Pnrr. «Le risorse ci sono, bisogna riuscire a concretizzare i progetti – osserva – e per superare la carenza di medici, si deve investire sulla telemedicina, il telemonitoraggio e la digitalizzazione del percorso di cura. In particolare per i pazienti cronici, si possono mettere in campo visite a distanza sfruttando la tecnologia». Altre aziende stanno già seguendo questa direzione. «Ad esempio nella Radiologia manca un ponte telematico con i centri hub – spiega – alcuni esami possono essere effettuati anche solo dai tecnici ma per il referto è necessario il medico. In sua assenza, ci si potrebbe appoggiare ad altre strutture facendo rete. Per lo screening, che finora non si è mai bloccato, faremo un accordo con il centro del Binaghi».

Le criticità

Fra territorio e ospedali, alla fine si torna sempre al solito punto: mancano medici. Il San Martino ormai si regge grazie alle convenzioni esterne. «È un problema strutturale – sostiene – a parte Cagliari e Sassari, in quasi tutti gli ospedali ci sono oggettive difficoltà, si va avanti con personale in convenzione, contratti libero professionali o prestazioni aggiuntive». Non sarebbe più semplice (e più economico per i bilanci) puntare sui concorsi? «I bandi vengono pubblicati, anche per la medicina di base ma per la nostra Asl non ci sono richieste». L’Oristanese non piace e molti scappano. «Spesso capita che un giovane medico, dopo aver studiato per anni in una grande città, scelga di restare là – ammette – e quindi sta a noi rendere il lavoro nella nostra azienda più appetibile. Penso a facilitazioni alberghiere, foresterie per chi viaggia e ancora incentivi economici che devono diventano strutturali e non a tempo».

Le periferie

«I servizi devono arrivare nei territori proprio per far fronte alle esigenze dei più fragili – sottolinea – la nostra popolazione è fra le più anziane». E ancora riflettori su Ghilarza e Bosa. «Il Delogu è l’unico ospedale di comunità nell’Isola e sta funzionando – spiega – Il Mastino offrirà anche quel tipo di assistenza. A Bosa inoltre intendiamo accelerare per l’elisuperficie, da utilizzare 24 ore su 24». La strada non è semplice ma Argiolas è deciso a tracciare le linee su cui muoversi anche in futuro. Ed è vietato sbagliare, per la sanità non c’è più tempo.

