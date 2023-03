Telemedicina per la Baronia, la Asl fa decollare il progetto 

A Siniscola parte la campagna di sensibilizzazione per poter usufruire del nuovo servizio di telemedicina messo a disposizione dell’Asl di Nuoro. Si tratta di un’iniziativa di assistenza remota indirizzata a soggetti fragili e pazienti affetti da diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva o con scompensi cardiaci. Possono fare richiesta di selezione le persone con età minima di 65 anni, essere autosufficienti, appartenenti ad un mono nucleo familiare e naturalmente avere la connessione ad internet.

«È senz’altro un ottimo provvedimento – commenta l’assessora ai Servizi sociali, Angela Bulla – che permetterà ad un’équipe di specialisti di poter monitorare in tempo reale il quadro clinico dei pazienti assistiti».

Sarà l’Asl a mettere a disposizione dell’utenza i macchinari utili al rilevamento dei valori medici. Intanto a Siniscola va avanti anche il progetto per la realizzazione della Casa della Salute, il centro di pronto intervento che sarà realizzato a ridosso del poliambulatorio di Sant’Efisio, in un tratto di area attualmente utilizzata per i parcheggi delle auto. L’investimento stimato è di circa 3 milioni di euro. «Nella nuova struttura opereranno oltre agli specialisti – spiega ancora la Bulla -, anche i medici di base per un servizio di assistenza h 24».