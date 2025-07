Telemedicina al via, i pazienti diabetici possono curarsi online 

Nell'era digitale la telemedicina è possibile. In Ogliastra, territorio penalizzato dai collegamenti e da una viabilità inadeguata, può essere di grande supporto. Da settembre dunque prenderà il via il progetto con una piattaforma per i pazienti diabetici. Televisite, teleconsulto e telemonitoraggio: sono queste le tre principali frontiere della telemedicina. Un progetto possibile grazie alla sinergia tra le Asl isolane e l’Ares Sardegna che lo gestisce a livello regionale. I dettagli del piano sono stati presentati durante un incontro nella sede della Asl Ogliastra a Lanusei. «L'avvio del progetto in Ogliastra rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di Ares per la digitalizzazione della sanità sarda, con cui puntiamo a uniformare e potenziare gli strumenti a disposizione dei nostri professionisti e dei cittadini» dichiara il Cesare Delussu, direttore della Sc Sistemi informativi sanitari e informatica clinica di Ares Sardegna. Sarà possibile farlo con la piattaforma “Pohema”, un software che permette di svolgere numerosi tipi di attività cliniche a distanza.

«Accolgo con molta soddisfazione lo stato di avanzamento dei lavori che riguardano questo progetto - sottolinea Diego Cabitza, commissario straordinario della Asl Ogliastra – l’obiettivo è quello di potenziare il territorio migliorando i servizi di prossimità, in modo tale da poter raggiungere gli utenti dei comuni più lontani dalle strutture sanitarie ed evitare continui spostamenti. Questo progetto – conclude – segna l’avvio di un nuovo scenario, dove la tecnologia, oltre a migliorare i servizi sanitari, consente grandi risparmi per i singoli e per la comunità».

RIPRODUZIONE RISERVATA