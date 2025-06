Telemedicina al servizio dei tonnarotti 

I tonnarotti della Carloforte Tonnare Piam e tutti i dipendenti potranno essere sempre sotto controllo medico, anche in un luogo fisicamente lontano dai presidi ospedalieri come l’isola di San Pietro. La società che gestisce la tonnara in collaborazione con l’Assinter (associazione delle società per l’innovazione tecnologica nelle regioni) è la prima realtà nel mondo della pesca isolana a sperimentare la Capsula, una cabina digitalizzata che potrà collegarsi con il medico del lavoro e trasmettere in tempo reale parametri vitali ed elettrocardiogramma.

«Con questo sistema possiamo tenere sotto controllo la salute dei nostri tonnarotti con una soluzione all’avanguardia nel campo della telemedicina», dice Pier Greco, della Carloforte Tonnare. Da ieri la Capsula è pienamente operativa nell’impianto di La Punta, a Carloforte, per tenere sotto controllo in ogni evenienza i parametri dei dipendenti. Il funzionamento e le caratteristiche della cabina digitalizzata sono stati illustrati nel corso della presentazione. «Questa soluzione, composta da un chiosco più la dotazione digitale, permettere di tenere sotto controllo le condizioni di salute di una persona anche in situazioni strategiche – dice Gianni Innocenzi Pausetti, Sales Manager della Capsula – pensiamo sia un valido supporto anche a livello territoriale». I tonnarotti della Carloforte Tonnare sono i primi che sperimenteranno il nuovo strumento: all’interno della cabina sarà rilevata la pressione o la saturazione, con la possibilità di collegarsi con il medico del lavoro.

