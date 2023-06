Telemarketing selvaggio, nuove sanzioni  

Un nuovo pacchetto di provvedimenti contro la piaga del telemarketing selvaggio dopo le recenti confische delle banche dati di alcuni call center: a vararlo è stato il Garante per la privacy, un intervento accolto con soddisfazione dalle associazioni dei consumatori e dal ministro per le Imprese, Adolfo Urso, che ora chiede un serrato confronto per arrivare a una stretta definitiva. L'Autorità in particolare ha adottato tre provvedimenti correttivi e sanzionatori, originati da diverse indagini: nel settore telefonico Tim è stata sanzionata per oltre 7 milioni di euro, mentre nel settore energetico Green Network e Sorgenia si sono viste irrogare rispettivamente sanzioni per 237.800 euro e 676.956 euro. A Tim è stata contestata una non adeguata sorveglianza sui call center abusivi, estranei alla sua rete ufficiale. Ma anche ulteriori aspetti quali - spiega l'Authority - il riscontro talora inadeguato alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati e l'erronea pubblicazione di dati personali nei pubblici elenchi telefonici senza il consenso degli interessati. . L'intento principale di questo nuovo intervento - spiega ancora l'Autorità - è quello di colpire tutte le possibili porte di accesso del sottobosco all'interno del patrimonio informativo e commerciale delle società telefoniche ed energetiche.

