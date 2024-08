Telelaser mobile, attenti alle sanzioni 

La sicurezza stradale non va in ferie. L'occhio attento del telelaser mobile della polizia locale vigilerà sulle strade monserratine anche questi giorni post-ferragostani. Sarà adoperato martedì 27 in via dell'Argine dalle 15 alle 20, giovedì 29 dalle 8 alle 13 in via Riu Mortu e sabato 31 dalle 15 alle 20 in via Caracalla. Il calendario potrebbe subire variazioni in base ad eventuali esigenze, che verranno comunicate per tempo dalla polizia locale. Il telelaser utilizzato è il “Trucam”, una tecnologia in grado di catturare i minimi dettagli da grandi distanze. Proprio grazie a questa tecnologia, in uso agli agenti di Monserrato da almeno due anni e mezzo, si è riusciti a rilevare il doppio delle violazioni al codice della strada rispetto a quando non veniva ancora usato, e naturalmente a sanzionare i trasgressori. Il telelaser è opportunamente segnalato.

