Telelaser,  da lunedì via ai controlli  

È disponibile, sul sito del Comune, il calendario del telelaser: date e punti in cui, durante il mese di novembre, la Polizia Locale posizionerà lo strumento per il controllo della velocità per effettuare le verifiche in diverse zone e garantire il rispetto del codice della strada.

Il telelaser sarà opportunamente segnalato, ma il calendario potrà essere oggetto di variazioni qualora ci fossero diverse esigenze di servizio. Ecco perché è importante tenere sotto controllo l’avviso pubblicato sull’albo pretorio – nel corpo del testo è riportata la dicitura luglio 2022, ma si tratta di un refuso perché i controlli partiranno lunedì 13 novembre. Al momento le vie interessate sono solo tre: via Mameli, via Le Serre, via Primo Maggio, «L’obiettivo dei controlli è prevenire sinistri stradali e garantire il rispetto dei limiti di velocità imposti dalla segnaletica stradale», assicurano dagli uffici della polizia locale. (fr. me.)

