Telefono anti buche, test superato 

L’approccio è con un nastro registrato: “Salve, siete in contatto con Avr spa, uffici di Cagliari, premere uno per i servizi di manutenzione stradale, premere due per parlare con l’ufficio legale”. È questo il buongiorno del nostro esperimento, che inizia prima ancora dell’alba -, due minuti dopo le tre - e va avanti per tutta la giornata. Si parte da via Palestrina, dove una buca transennata da circa un anno occupa gran parte del marciapiede e impedisce un agevole accesso all’ingresso del palazzo al civico 58. Un pensiero che impedisce di dormire ai residenti. Così, nel cuore della notte, giochiamo la nuova carta offerta dall’amministrazione. L’uomo al di là delle cornetta mostra un apprezzabile interesse per il problema. «Una buca transennata? Noi le buche non le transenniamo. Sa se c’era qualche lavoro prima? Un pozzetto dell’Enel piuttosto che di qualcun altro?», domanda con tono gentile. Ultimato “l’interrogatorio” promette di inoltrare la segnalazione.

Ogni mattina un cagliaritano qualunque si sveglia e sa che avrà una segnalazione da fare. Così prende il telefono e prima ancora che arrivi l’alba decide di testare il nuovo servizio annunciato sette giorni fa dal Comune (attivo 24 ore su 24 - festivi compresi - e gratuito). In piena notte compone il numero magico: ci vogliono pochissimi secondi di attesa, allietati dalle note di “Con te partirò” di Bocelli, per trovare conforto nel gentile e assonnato impiegato. «Prendo nota», assicura. Inizia così la nostra giornata in compagnia degli operatori alle prese con la lista di criticità stradali segnalate da un cittadino come tanti.

Test notturno

Marciapiedi e colazione

“La preghiamo di attendere, un operatore le risponderà nel più breve tempo possibile”. Sette minuti dopo le sette ricomponiamo l’800116444. Oltre la cornetta c’è un nuovo operatore che invita l’utente a richiamare dopo le 8: «In questo momento sto parlando con il call-center che gestisce i pronti interventi, le devo chiedere la cortesia di chiamare più tardi».

Allora aspettiamo per far presente lo stato pietoso del marciapiede di viale regina Elena, lato giardino sotto le mura. A poco serve spiegare che un disabile è costretto a transitare altrove, e che anche un agile e sportivo giovane ha serie difficoltà a schivare gli avvallamenti. «Va bene signora, ho preso nota», dice sbrigativa la donna di turno. A mezza mattina è sempre lei a rispondere alla nuova richiesta d’aiuto: stavolta parte da San Michele. In via Sebariu, angolo Quintino Sella: c’è un dosso sul manto stradale piuttosto pronunciato. «Dipende dalla pericolosità e dall’impegno precedente della squadra», spiega all’interlocutrice che si sbilancia chiedendo informazioni sulla tempistica. «Mandiamo la squadra a verificare».

Pranzo e buche

È ora di pranzo, ma i solerti operatori del numero verde sono sempre a disposizione. Ventidue minuti dopo le tredici proviamo a trovare una soluzione per le buche all’inizio di via Vittorio Veneto. Forti della filosofia pro biciclette che si respira a Cagliari negli ultimi anni cerchiamo di far leva sul rischio concreto di potenziali cadute di ciclisti e scooteristi. Il dito va in automatico sull’1, «Appena possibile manderemo la squadra per fare un sopralluogo», assicura una voce femminile. Ma la strada di un automobilista è costellata di buche e tentazioni. Così arrivato all’altezza del civico 50 di via Grazia Deledda ci riprova: «Vorrei segnalare la presenza di una buca in mezzo alla carreggiata». L’operatore chiede nome, cognome, e numero di telefono, prima di chiudere la conversazione con la consueta promessa: «Va bene, inoltrerò la segnalazione». Test superato, almeno per quanto riguarda la celerità nelle risposte. Rimandiamo la valutazione finale al momento in cui gli interventi saranno eseguiti.

