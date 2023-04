Telefonini, un intreccio di misteri  

L’indagine della Procura di Nuoro, avviata a fine estate, sulle falle nella sicurezza all’interno del carcere di Badu ’e Carros, che lunedì ha portato in carcere l’assistente capo della polizia penitenziaria, Salvatore Deledda, di Siniscola, in servizio nel penitenziario, insieme alla napoletana Carmela Mele, sorella di Vincenzo, camorrista di Pianura detenuto in città, non ha compromesso i piani di fuga di Marco Raduano, il boss pugliese evaso a febbraio. È un dato di fatto che potrebbe aprire nuovi scenari in un’indagine che pare solo agli albori. L’arresto di lunedì, con le accuse di corruzione e introduzione illecita di apparecchi telefonici, potrebbe essere solo la punta di un iceberg, che nasconde complicità che la malavita organizzata è riuscita a tessere col territorio barbaricino. Attorno alla doppia indagine, quella della Procura di Nuoro sulla corruzione dell’agente 38enne di Siniscola, testa di legno per far pervenire ai detenuti di Badu ‘e Carros i cellulari con cui comunicare all’esterno, e quella sulla fuga di Raduano che invece è in mano alla Dda di Cagliari, si addensano mille interrogativi e sospetti.

Il tam tam del clan

Cosa succedesse con quei telefoni in mano ai carcerati e con chi comunicassero i detenuti dell’Alta sicurezza saranno le indagini a rivelarlo. Non è escluso che potessero servire anche per impartire ordini all’esterno, o comunicare con altri membri della stessa organizzazione.

I telefoni che sono entrati a Badu ’e Carros, è stato detto dagli inquirenti, sono stati intercettati, monitorati e «tutti recuperati». L’indagine di Nuoro «non riguarda assolutamente Raduano», è stato specificato dal procuratore Patrizia Castaldini, ma si intreccia comunque con la fuga del boss avvenuta poco più di un mese fa.

Se i telefoni sono stati tutti recuperati, potrebbe esserci un altro “canale” di approvvigionamento diverso da Deledda oppure alternativo a quello dell’assistente di polizia penitenziaria, utilizzato dalla malavita residente a Badu ‘e Carros, perché Raduano, una volta saltato il muro, è andato spedito. Le immagini lo raccontano più di mille altre parole. Sapeva dove andare e la direzione che doveva prendere: via Dessanay.