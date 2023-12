Telefonini, stangata del giudice 

Quindici anni e 7 mesi per aver corrotto un agente carcerario. Condanna finale che con lo sconto di un terzo per la scelta del rito abbreviato, è stata rideterminata in 10 anni, 4 mesi e 20 giorni. Nove anni e sette mesi per l’agente corrotto, con pena finale che per il rito abbreviato è rideterminata in sei anni 4 mesi e 20 giorni, oltre all’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’interdizione legale per tutta la durata della pena. Pugno durissimo del gup di Nuoro Mauro Pusceddu che ieri ha inflitto condanne ben più severe rispetto alle richieste formulate dalla Procura per l’inchiesta sulla corruzione per l’introduzione dei telefonini clandestini da destinare ai boss della mala nel carcere di Badu ’e Carros.

Le condanne

Dieci anni, 4 mesi e 20 giorni sono stati inflitti al camorrista Vincenzo Mele, ex reggente del clan omonimo di Pianura, sei anni, 4 mesi e venti giorni alla sorella, Carmela Mele, e all’assistente capo della polizia penitenziaria di Siniscola, sino all’aprile scorso in servizio nel carcere di Badu ’e Carros, Salvatore Deledda, finito ai domiciliari con l’accusa di corruzione per aver introdotto clandestinamente nell’istituto 21 telefonini e relative sim card da destinare ai carcerati. Erano Mele e la sorella, con la complicità dell’agente corrotto Deledda (difeso da Stefano Sochino e Roberto Corrias), ad aver studiato il sistema che permetteva l’introduzione di apparecchi telefonici da destinare ai boss detenuti, e probabilmente contribuirono anche a farne arrivare uno nelle mani di Marco Raduano, e favorire in qualche modo la sua clamorosa evasione.

Questa vicenda, insieme alla caccia all’evaso ancora aperta, non è contestata a nessuno degli imputati. Per loro il pm Andrea Jacopo Ghironi aveva sollecitato una pena finale a 9 anni e 4 mesi per Vincenzo Mele, mentre per la sorella e Deledda erano stati chiesti 5 anni e 4 mesi. Anche per gli altri imputati trovati in carcere in possesso dei telefonini e accusati di ricettazione pugno durissimo del giudice. Condanna per Pietro Desiderio e Agostino Ciccarelli a due anni, 4 mesi e 27 giorni; tre anni e 20 giorni ad Antonio Vito Catacchio e Francesco Caldarola. Per il detenuto Fabrizio Manca, difeso da Marcello Caddori, era stata chiesta una pena a 2 anni e 8 mesi, ma il giudice ha riqualificato l’accusa di ricettazione in quella meno afflittiva prevista dalla norma speciale dell’introduzione di apparecchi in carcere infliggendogli una pena a 8 mesi. Un anno e 9 mesi ad Antonio Gennaro Sautto, mentre Vincenzo Marchio ha patteggiato un anno e otto mesi.

L’inchiesta

Nata da una fonte confidenziale, permise nell’estate 2022 di intercettare un pacco inviato al distributore Yes sulla 131 dcn da Luigi Mele, boss del clan di Pianura, pluripregiudicato per omicidi, estorsioni e rapine. Si accese un faro e gli investigatori scoprirono che a Badu ’e Carros entravano telefonini. Ventuno in tutto. Duecento euro il prezzo pagato dalla Mele a Deledda per ogni telefono.

