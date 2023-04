Telefonini in carcere, due arresti 

Nemmeno la clamorosa fuga del 24 febbraio scorso dal carcere nuorese di Badu ’e Carros di Marco Raduano, e le pressanti indagini su quell’evasione condotte dagli investigatori nuoresi e dalla Dda di Cagliari, li aveva fermati. Carmela Mele, 45 anni di Napoli, sorella di Vincenzo Mele, ex reggente del clan camorristico di Pianura, detenuto nel regime di Alta sicurezza nel carcere nuorese, servendosi della complicità dell’assistente capo della polizia penitenziaria Salvatore Deledda, 38 anni di Siniscola, era già pronta a inviare nuovi cellulari per i detenuti di Badu ’e Carros. Così come avevano fatto dal novembre scorso sino a febbraio, quando sono riusciti a far entrare in carcere sedici telefoni. L’ultimo pacco, pronto per la spedizione, è stato rinvenuto ieri a Napoli dagli agenti della Squadra Mobile di Nuoro guidata da Fabio Di Lella, nel corso delle perquisizioni durante l'arresto di Carmela Mele e Salvatore Deledda. Entrambi sono accusati di corruzione e introduzione illecita di telefoni cellulari all'interno di una struttura carceraria. Tredici invece i detenuti indagati per ricettazione. Gli arresti, che non sono direttamente ricollegabili all'evasione di Raduano, sono l’esito di un’indagine partita dall’estate scorsa.

Traffico telefonico

Quello messo su dalla sorella del boss della camorra e dall’agente di Polizia penitenziaria era un vero e proprio traffico, si parla di sedici telefoni cellulari ritrovati dall'indagine della Squadra Mobile di Nuoro sulle falle nella sicurezza nel carcere di Nuoro. Indagine partita dopo una segnalazione di alcuni agenti della Polizia penitenziaria che si sono accorti del traffico di telefonini all’interno di Badu ‘e Carros. I poliziotti, in collaborazione con la Polizia penitenziaria e agenti arrivati da tutta l’Isola, ieri sono riusciti a recuperare all’interno del carcere tutti gli apparecchi, uno trovato addosso a un detenuto e altri rinvenuti nelle celle o in spazi comuni del penitenziario, bonificando ogni sezione del carcere.

Smartphone a 250 euro

I cellulari venivano pagati dai detenuti - quasi tutti ristretti nell'ala dell'alta sicurezza, ora indagati per ricettazione - e recapitati a Nuoro all'interno di pacchi trasportati da un corriere all’assistente capo arrestato ieri. Per il singolo telefono si sborsavano dai 100 ai 250 euro, tra le transazioni tracciate una da 250 euro e una da 1.200 euro. Complessivamente sono stati intercettati cinque pacchi che hanno varcato il carcere, a partire dall’estate sino a febbraio. Una spedizione al mese. I detenuti così potevano avere non solo microcellulari, ma anche smartphone. Le schede telefoniche erano intestate a cittadini stranieri sui quali sono in corso accertamenti patrimoniali. Le stesse verifiche vengono eseguite tra Nuoro e Napoli sui beni intestati agli arrestati: Salvatore Deledda, ora rinchiuso a Bancali e Carmela Mele trasferita nel carcere di Pozzuoli. L’indagine portata avanti dal sostituto procuratore Andrea Jacopo Ghironi, è stata svelata ieri dal capo della Procura di Nuoro, Patrizia Castaldini, dal questore Alfonso Polverino, dal capo della Mobile Fabio Di Lella e dal comandante della Penitenziaria Amerigo Fusco. Nessun dettaglio sull’utilizzo dei telefoni, se le telefonate servivano a impartire ordini all’esterno dai boss, o solo a parlare con i familiari. I cellulari sono stati tutti monitorati: «Ci sono attività in corso», ha specificato Castaldini.