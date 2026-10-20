Telefonini e velocità, mix fatale 

Niente telefonini alla guida e velocità moderata nel nome di una sicurezza come abitudine quotidiana: sono le raccomandazioni chiave suggerite dagli esperti per scardinare il primato della provincia di Nuoro, maglia nera sul fronte della mortalità nelle strade. I numeri sono inquietanti: un quinto degli incidenti mortali del 2025 in Sardegna sono da queste parti, in un territorio che sta in cima perfino alle graduatorie nazionali. In questo contesto Confindustria della Sardegna centrale promuove giornate itineranti ribattezzate “La buona strada” .

L’iniziativa

«Qualcuno potrebbe chiedersi perché un’associazione di imprese si occupi di sicurezza stradale. Semplice: la strada è un luogo di lavoro. È il tragitto che ogni mattina compiono i nostri collaboratori per raggiungere le aziende. È lo spazio in cui operano autisti, trasportatori, tecnici, agenti di commercio. È il canale attraverso cui le merci e i servizi raggiungono i nostri paesi. Proteggere chi percorre la strada significa proteggere anche chi lavora», spiega Pierpaolo Milia, presidente di Confindustria, davanti agli studenti delle scuole superiori, riuniti al teatro San Giuseppe di Nuoro. Aggiunge: «Nel centro Sardegna le distanze sono lunghe, i collegamenti impegnativi. La strada non è un’infrastruttura qualunque: è l’unica infrastruttura per la nostra mobilità, la condizione per abitare, studiare, lavorare e fare impresa. Per questo la sicurezza stradale non può essere responsabilità di uno solo».

La prevenzione

«La prevenzione è una responsabilità reciproca», dice Gian Franco Spanu, direttore regionale dell’Inail alla luce dei dati: in Sardegna un incidente mortale su tre è nella circolazione stradale mentre a livello nazionale è uno su quattro. E quel quinto delle vittime sulle strade sarde in provincia di Nuoro: 22 morti, 595 feriti in 417 incidenti, secondo i dati Aci-Istat dei giorni scorsi. E poi i 52,8 morti ogni 1.000 incidenti nel 2025, più del triplo della media nazionale (pari a 16,2 morti ogni 1000 incidenti). Incidono i veicoli obsoleti, le infrastrutture, ma – dice Spanu – «è decisivo il comportamento umano che va a interagire con la sicurezza delle altre persone».

«Nella circolazione incidono tre fattori: il veicolo, la strada e il fattore umano che ha un peso predominante», nota Stefano Caleffi, dirigente della Polstrada di Nuoro. Spiega: «Tre elementi ricorrono nell’incidentalità: la velocità come causa primaria o concausa, gli stati di alterazione psicofisica del conducente e le cause di distrazione». Cinture e casco incidono tantissimo.

La velocità

Gianfranco Fancello, docente nella facoltà di Ingegneria dell’università di Cagliari, traccia il quadro allargato all’Europa dove in 10 anni gli incidenti mortali calano del 25 per cento, in Italia del 16 e in Sardegna appena del 9: nell’Isola nel 2025 si registrano cento vittime, 13 in meno del 2024. Dice: «Ridurre la velocità in ambito urbano è fondamentale perché è una delle cause principali di incidenti, soprattutto gli investimenti dei pedoni. È importante che le amministrazioni individuino le strade urbane dove è possibile la riduzione a 30 chilometri orari per favorire l’integrazione di pedoni, ciclisti e utenza debole. Questo non deve deresponsabilizzare i pedoni. Velocità più bassa significa maggiore sicurezza». Fancello fa un altro appello, ma agli automobilisti: niente telefonini al volante. Per promuovere la cultura della sicurezza Confindustria annuncia altri incontri a Nuoro, in Ogliastra e in Baronia.

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