Telefoni sottochiave e studenti felici 

Ci si avvicina alla fine dell'anno scolastico e per l'Istituto Tecnico Buonarroti di Guspini è il momento di valutare i risultati ottenuti: la scuola si distingue per essere una delle poche della zona ad aver attuato con successo la circolare ministeriale dello scorso dicembre contro l'uso improprio dei telefoni cellulari. I dispositivi degli studenti vengono collocati in apposite cassette, che si sono rivelate molto pratiche dato che le classi si spostano frequentemente per i vari laboratori. Gli studenti sono responsabili nel depositarli e gestiscono anche la chiave, al fine di promuovere una maggiore consapevolezza ed educazione. Nonostante le opinioni divergenti emerse sui sondaggi social, la scuola ha ottenuto risultati positivi, con studenti più attenti e relazioni migliorate.

I pareri

La scuola ha condiviso su Facebook la soddisfazione per i risultati ottenuti: «Abbiamo notato alunni più attenti e un miglioramento dei rapporti tra gli studenti». È stato anche creato un sondaggio su Instagram con varie opzioni di risposta: emergono diverse opinioni. Mentre su Instagram sono principalmente gli studenti a esprimersi, su Facebook si possono leggere commenti di diversa natura, con un chiaro gradimento da parte dei docenti e dei genitori: infatti la scelta di adottare questa misura ha ricevuto numerose approvazioni, poiché pur essendo una norma ministeriale, non tutte le scuole l’hanno applicata allo stesso modo. Anche il dirigente scolastico Mauro Canu è soddisfatto: «Abbiamo introdotto la regola in via sperimentale coinvolgendo gli studenti, i quali, nonostante possano non gradire le regole, le accettano. È importante evidenziare che le chiavi delle cassette sono affidate agli studenti, che possono accedervi a semplice e motivata richiesta». La psicologa dell’istituto, Silvia Piras, ha osservato che, dopo una fase iniziale di sconcerto e proteste, gli studenti sono diventati più sereni e comunicano in modo più vivace e aperto sia tra loro che con i docenti: «Nonostante ci sia un aumento del rumore in classe e nei corridoi, è da sottolinearne la bellezza riscoperta rispetto al silenzio che regnava quando tutti erano assorti nei loro smartphone».

