Telefoni sotto chiave in classe 

Cellulari sotto chiave durante le ore di lezione nella sede staccata a indirizzo informatico di Serramanna dell’istituto tecnico Buonarroti di Guspini. Sia chiaro: nessuna imposizione calata dall’alto: nella scuola del Medio Campidano a tenere la chiave, a turno, sono proprio gli studenti, garanti della buona riuscita del progetto e custodi della particolare cassettina nella quale vengono deposti gli smartphone all’ingresso in aula. Unica concessione durante la ricreazione, quando i telefoni vengono “liberati” per una pausa di pochi minuti da spiegazioni, esercizi e interrogazioni.

Le regole

«Per i ragazzi il cellulare era diventato ormai una protesi del proprio corpo», dice Davide Granella, docente di informatica e delegato del dirigente scolastico dell’istituto Mauro Canu. Da qui la sfida lanciata dagli alunni di rinunciare al telefonino in aula, a vantaggio di una maggiore concentrazione sulle lezioni. «Ci abbiamo lavorato molto e alla fine ci siamo riusciti: i ragazzi, con una sorta di codice di autoregolamentazione, hanno scelto di non utilizzare il telefonino in classe e questo ha portato a una maggiore resa scolastica. È significativo vederli ogni mattina, all’arrivo in aula, prendere la cassetta dove sistemano i loro telefoni, poggiarla sulla cattedra e chiuderla con la chiave, che loro stessi custodiscono», spiega il professor Granella. E altrettanto significativo il vivace chiacchiericcio degli alluni nei momenti in cui restano soli, come al cambio dell’ora. «Prima c’era un silenzio di tomba perché tutti si concentravano sul telefonino, ora invece fanno chiasso, perché senza il telefono hanno ripreso a parlare tra loro», aggiunge il preside Mauro Canu.

La didattica

Insomma, all’istituto di Serramanna non c’è stato bisogno di alcun divieto, né tanto meno di sequestrare i telefoni ai ragazzi e, particolare non trascurabile, il nuovo sistema è stato accettato senza remore anche dai genitori degli alunni. «Nel modello che abbiamo applicato ci sono prima di tutto delle regole che, in quanto tali, vanno rispettate, e poi la scelta che vede i ragazzi gestire questo aspetto in autonomia. Va anche detto che le famiglie hanno appoggiato l’iniziativa, che garantisce maggiore attenzione durante le lezioni – assicura il dirigente scolastico dell’istituto che forma i periti informatici del futuro e che , con orgoglio, snocciola i dati sulle iscrizioni –. Nel biennio siamo passati da quattro a sette classi, e tra diurno e serale abbiamo 200 alunni». Dalle parti di via Svezia, a Serramanna, del Buonarroti, è come se il tempo si fosse fermato a qualche decennio fa. «I vantaggi delle lezioni senza telefono sono indubbi ma non siamo tornati indietro. Siamo una sede a indirizzo informatico e se i telefoni dovessero servire per la didattica torneranno di nuovo nelle mani dei ragazzi», conclude Canu.

Politiche giovanili

«Il progetto del Buonarroti ha sicuramente una sua valenza educativa – approva l’assessore comunale alle Politiche giovanili Giovanni Maccioni – soprattutto perché la scelta è stata condivisa con gli alunni e inoltre perché i ragazzi stessi sono responsabili a turno dell’accesso ai cellulari nei momenti di “svago”. Questo crea una maggiore autostima e lo sviluppo di una serie di competenze che aiutano il processo educativo e di crescita».

