Telefoni muti al Poliambulatorio della Asl di Ales-Terralba: impossibile parlare con gli operatori per fissare un appuntamento o chiedere informazioni. Chi ha bisogno deve necessariamente recarsi di persona. Una situazione insostenibile per i cittadini dei 30 paesi che usufruiscono dei servizi della struttura sanitaria di via IV Novembre come denuncia la la Uilp pensionati.

La denuncia

«È l’ennesimo disservizio che i cittadini e soprattutto gli anziani sono costretti a subire – denuncia Ignazio Marrocu, responsabile Uilp Laconi- Sarcidano e Barbagia di Seulo – i telefoni interni non funzionano da troppo tempo. Le persone vengono invitate a recarsi di persona al Poliambulatorio o inviare una mail al servizio richiesto. I disagi riguardano anche il personale interno amministrativo che non riesce a parlare con gli utenti anche solo per la scelta del medico o per contattare la farmacia territoriale». Sono circa 39mila le persone che usufruiscono dei servizi del Poliambulatorio: «Il 37 per cento sono anziani che devono fare i conti anche con le carenze croniche del trasporto pubblico – sottolinea la Uilp – ricordiamo che il Poliambulatorio offre innumerevoli servizi come il centro prelievi, il centro per i disturbi cognitivi e 14 ambulatori specialistici». Secondo la Uilp «questa situazione insieme alla carenza di personale incide negativamente sui servizi e sta spingendo i pazienti a rinunciare alle cure o a rivolgersi altrove aggravando situazioni già compromesse». La Uilp auspica che venga trovata al più presto una soluzione.

Il caso pediatri

E intanto cresce anche la preoccupazione delle famiglie della provincia per i tre pediatri che tra pochi giorni lasceranno i propri ambulatori. Dalla Asl fanno sapere che i bambini che resteranno senza medico in attesa delle nuove nomine saranno circa 2mila 400. Fanno parte degli ambiti 2 (basso Oristanese), 3 (Alto oristanese e Barigadu), 4 (Montiferru e Pklanargia). Nessuno andrà via invece da Oristano, dove dovrebbe arrivare a breve un nuovo pediatra. La Asl fa sul macchinario per l'esame del campo visivo precisa: «Stiamo lavorando per riorganizzare le visite oculistiche per chi non ha potuto farla a causa del malfunzionamento dell'apparecchio. Invitiamo chi non è già stato richiamato ad attendere la Asl per una nuova prenotazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA