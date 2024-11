Telefoni in tilt da oltre un mese 

Il centro storico nel terzo mondo della tecnologia. Da tre settimane sono spariti internet e la linea telefonica dalla Farmacia Pisano, punto di riferimento per centinaia di persone del quartiere e non. «Niente, l’assenza totale - racconta il titolare Giuseppe Pisano - E questo sta comportando il blocco della nostra attività che è imperniata sulla ricetta digitale». Per ovviare al grave disservizio i dipendenti dell’esercizio devono attivare l’hotspot dei propri telefonini in attesa che cambi una situazione cominciata con il forte acquazzone di oltre 20 giorni fa. «Voci non ufficiali ci dicono che ci sono grossi problemi coi cavi in rame che portano le linee al centro storico. Anche perché qua non è stata passata la fibra e questo significava avere già una linea lenta». Ma la criticità non riguarda soltanto la farmacia. «Il discorso vale anche per tutti gli ambulatori dei medici della zona. Si lamentano perché, vista l’assenza di internet, non riusciamo ad agganciarci al sistema della tessera sanitaria e della ricetta elettronica». Le ricadute vanno a investire per forza di cose i pazienti. «Per l’acquirente comporta disagi e disservizi e allungamento dei tempi di erogazione dei farmaci e del controllo delle prescrizioni». Soluzioni al momento non se ne vedono nonostante le continue chiamate al servizio di assistenza. Il disservizio fa emergere un contesto di difficoltà generale per l’ultimo degli avamposti storici della parte bassa di Corso Vittorio Emanuele. «Siamo rimasti ormai soltanto noi - riflette Pisano - mentre qui attorno svanisce tutto. Hanno chiuso le poste, il Banco di Sardegna e da poco pure l’hotel. Non devono lasciarci soli». (e. f.)

