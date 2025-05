«Telefoni e tablet, i figli non devono essere lasciati soli» 

INVIATO

Assemini. Bimbi drogati di telefonino, tablet e internet, anche piccolissimi, da zero a due anni, «l’età in cui le storie dovrebbero raccontargliele i genitori e in cui i cartoni animati dovrebbero essere guardati insieme a mamma e papà, non da soli». E poi «preadolescenti o adolescenti che si rinchiudono nelle loro stanze, nel loro mondo virtuale al di là di uno schermo, non socializzano, arrivano addirittura a rifiutare la scuola, inclini per questo a obesità, depressione, insonnia, per arrivare anche al suicidio, senza trascurare le insidie di chi usa il web per adescarli».

C’è da preoccuparsi, soprattutto se questo quadro è tracciato da un esperto, un pediatra, Osama Al Jamal, nato in Giordania 63 anni fa «da una famiglia di origine palestinese, arrivato in Italia per studiare Medicina e in Sardegna per caso perché dopo le selezioni per l’accesso all’Università mi assegnarono a Cagliari e mi innamorai di questi posti, di questa gente, così simile a quella del mio paese». Oggi è il pediatra di Assemini, segue mille bambini. Medico in prima linea a contatto con la generazione futura e i suoi fantasmi, referente nazionale della Federazione Italiana Medici Pediatri del progetto “la salute digitale”.

Dottor Al Jamal, in che modo gestire il problema?

«Il nostro esperimento è partito in Emilia Romagna e Liguria grazie agli specialisti della Federazione Italiana Medici Pediatri, in Sardegna per ora lo stiamo portando avanti con una ventina di pediatri. Si tratta in estrema sintesi di una applicazione, si chiama Bilancio di Salute Digitale, un questionario somministrato alle famiglie o ai ragazzi che analizza i dati forniti dalle famiglie dei minori. Con questo studio cerchiamo di capire quanto i bambini restano collegati a internet con il telefonino o altri dispositivi digitali, il livello di protezione, l’esposizione a contenuti non adeguati all’età e allo sviluppo psicologico del bambino e il rischio di dipendenza».

Qual è la situazione dei bambini ad Assemini e in Sardegna?

«Preoccupante. La prima indagine condotta in Sardegna su un campione di 600 bambini da zero a 14 anni, un 40 per cento risulta a rischio di esposizione non adeguata con rischio per la salute fisica, psichica e relazionale e in media 10 per cento con conseguenze quale obesità, depressione, ansia e problemi del sonno. Un altro studio ha analizzato i questionari somministrati 1332 bambini e preadolescente e ha messo in evidenza che oltre il 50 per cento è esposto a contenuti digitali non idonei per l’età. Questo studio, al quale hanno collaborato i pediatri di famiglia, è stato condotto dal dottor Luca Pisano e il suo team di psicologi nelle scuole».

C’è una soluzione?

«Occorre che i genitori proteggano i figli. Oggi, secondo il nostro studio, lo fa solo il 12 per cento mettendo limitazioni ai siti non idonei, quelli dove streamer e yuotuber propongono testi con messaggi di odio, violenza, razzismo, testi blasfemi. Lo stesso linguaggio utilizzato purtroppo anche da alcuni commentatori di videogiochi. E comunque abbiamo riscontrato che anche bambini da zero a due anni vengono messi davanti a un tablet per vedere i cartoni animati».

E poi?

«La pratica sportiva: i Comuni dovrebbero incentivarla il più possibile. Ci sono i bonus nidi, i bonus affitti, i bonus idrici, indispensabili per venire incontro ai bisogni dei cittadini, servono i bonus sport e creare gli spazi dove bambini e famiglie possono giocare all’aria aperta e favorire così la socializzazione reale e non quella virtuale».

Impossibile impedire a un adolescente l’uso del telefonino.

«Giustissimo, ma deve essere educato al corretto utilizzo, per esempio, mai andare a letto con lo smartphone. Mai utilizzarlo a tavola durante i pasti con il resto della famiglia. E l’esempio devono darlo i genitori».

Pediatri in via d’estinzione.

«Non sono d’accordo: in Sardegna c’è qualche sofferenza nelle Provincie di Nuoro e Oristano, sicuramente però la politica regionale può affrontare il problema con l’organizzazione di un modello assistenziale territoriale che riconosca appieno il ruolo del medico pediatra e il medico di medicina generale e che risponda ai nuovi bisogni di salute della popolazione pediatrica. Si deve tener conto della denatalità, e della realtà demografica e geomorfologica del nostro territorio. I pediatri ci sono, occorre utilizzarli meglio, ricorrendo alla telemedicina per garantire un immediato intervento nelle zona disagiate. Abbiamo dialoghi costanti con la Regione, da anni, sono fiducioso e spero di arrivare ad un accordo che ci consente di offrire una degna assistenza a tutti i bambini della Sardegna».

Un voto alla sanità sarda?

«Certe realtà ospedaliere o di assistenza territoriale sono da otto, le liste d’attesa da zero spaccato. Con l’aumento dell’incidenza della malattie del neurosviluppo occorre attendere oltre i 12 mesi, le visite in privato sono costose per le famiglie, abbiamo intrapreso, d’accordo con i colleghi della neuropsichiatria infantile, un percorso in Assessorato per creare dei percorsi di diagnosi e terapia per una presa in carico del bambino affetto da patologia».

