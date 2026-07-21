VaiOnline
Siniscola.
22 luglio 2026 alle 00:20

Telefoni e Internet a singhiozzo, un Comitato guida la protesta 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cittadini, imprese, commercianti e professionisti di Siniscola alzano la voce contro i continui disservizi della rete telefonica e della connessione internet. È stata inviata una formale diffida ai principali operatori di telecomunicazioni e, contestualmente, un’istanza urgente al sindaco affinché il Comune intervenga a tutela della comunità.

Al centro della protesta un servizio ritenuto ormai inadeguato: il segnale è instabile e spesso assente, con gravi ripercussioni sulla vita quotidiana e sull’economia locale.

Le difficoltà riguardano l’accesso ai portali di Agenzia delle Entrate, Inps, Inail e Camera di Commercio, oltre ai normali rapporti con gli istituti bancari.

Professionisti e imprese denunciano ritardi negli adempimenti fiscali e nei pagamenti, mentre commercianti e operatori turistici segnalano frequenti blocchi dei Pos, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso. I cittadini lamentano anche disagi nelle comunicazioni personali e problemi legati alla sicurezza. È intanto partita una raccolta firme che sta ottenendo un’ampia adesione. L’obiettivo è chiedere il potenziamento immediato delle infrastrutture di rete e il coinvolgimento dell’amministrazione comunale, ritenuta l’interlocutore istituzionale più autorevole nei confronti delle compagnie telefoniche. I promotori annunciano inoltre una segnalazione all’Agcom e assicurano che la mobilitazione proseguirà fino all’avvio di interventi strutturali.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Agenas: tempi lunghi per le prime visite. Cappellacci (FI): tra le 4 Regioni in regressione. Todde: migliorati nella diagnostica

I dati sulle liste d’attesa,  l’Isola peggiora ancora Scontro in Consiglio

Dalla Giunta 3 milioni per l’abbattimento ma la commissione ferma la delibera 
Roberto Murgia
L’evento

L’Isola alla Notte della Taranta

Pierpaolo Vacca di Ovodda e il Tenore Supramonte di Orgosolo alla kermesse 
Simone Loi
Il vertice

Caro energia, 14 miliardi sul tavolo

Ma il Governo deve decidere se usare tutta la flessibilità concessa dall’Ue 
Il caso

«Sugli agenti violenza inaccettabile»

Meloni condanna la piazza di Bologna. Morte di Fakir, «si indaghi con rigore» 
La crisi

Nuova offensiva degli Usa sui dazi

Preoccupati anche i repubblicani americani, la Ue per ora resta in attesa 