Telefoni e Internet a singhiozzo, un Comitato guida la protesta 

Cittadini, imprese, commercianti e professionisti di Siniscola alzano la voce contro i continui disservizi della rete telefonica e della connessione internet. È stata inviata una formale diffida ai principali operatori di telecomunicazioni e, contestualmente, un’istanza urgente al sindaco affinché il Comune intervenga a tutela della comunità.

Al centro della protesta un servizio ritenuto ormai inadeguato: il segnale è instabile e spesso assente, con gravi ripercussioni sulla vita quotidiana e sull’economia locale.

Le difficoltà riguardano l’accesso ai portali di Agenzia delle Entrate, Inps, Inail e Camera di Commercio, oltre ai normali rapporti con gli istituti bancari.

Professionisti e imprese denunciano ritardi negli adempimenti fiscali e nei pagamenti, mentre commercianti e operatori turistici segnalano frequenti blocchi dei Pos, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso. I cittadini lamentano anche disagi nelle comunicazioni personali e problemi legati alla sicurezza. È intanto partita una raccolta firme che sta ottenendo un’ampia adesione. L’obiettivo è chiedere il potenziamento immediato delle infrastrutture di rete e il coinvolgimento dell’amministrazione comunale, ritenuta l’interlocutore istituzionale più autorevole nei confronti delle compagnie telefoniche. I promotori annunciano inoltre una segnalazione all’Agcom e assicurano che la mobilitazione proseguirà fino all’avvio di interventi strutturali.

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