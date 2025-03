Telefonata tra Salvini e Vance: presto il vicepremier negli Usa  

Roma. Una telefonata di un quarto d’ora con il vicepresidente americano JD Vance. Matteo Salvini fa una nuova mossa verso Washington, in un momento cruciale del braccio di ferro fra Stati Uniti ed Europa sui dazi. Mentre le antenne nella politica sono puntate a capire quando Giorgia Meloni si recherà alla Casa Bianca, il suo vicepremier annuncia «la volontà di una missione negli Usa con imprese e investitori», sottolineando «l'importanza del Made in Italy nel mondo».

E con il vice di Donald Trump affronta un altro tema delicato, riconoscendo l'eccellenza americana nel campo della connessione satellitare. Sullo sfondo c'è Starlink, e non appare casuale l’entusiasmo per la telefonata espresso da parte di Andrea Stroppa, il referente in Italia di Elon Musk, che da giorni lanciava indizi e poche ore prima annunciava «una giornata interessante» sull'asse Italia-Usa: «Si è parlato di tecnologie americane come i satelliti, tema molto caro all'amministrazione che guarda con attenzione le scelte degli alleati».

Le reazioni

Da Palazzo Chigi per ora non arrivano commenti. Ma dietro le quinte filtra il fastidio di Meloni, non tanto per i risvolti della telefonata, quanto perché è stata un'iniziativa personale. Non concordata con lei, che sui dazi sta elaborando una strategia per un bilanciamento fra il surplus commerciale di beni (ora l'interscambio è a favore dell'Europa) e servizi (a favore degli Usa), ed è soddisfatta per la “lucida” decisione del Consiglio Ue di rinviare le contromisure europee. E nemmeno con Antonio Tajani.

Dagli azzurri filtra qualche commento sferzante, nella giornata in cui il ministro degli Esteri ha varato il piano italiano anti-dazi che punta verso i mercati emergenti, dopo aver «persuaso» – sottolineano - gli interlocutori europei «ad abbassare i toni» nel confronto con Washington: «Salvini - ragionano esponenti di FI - vuole stare al centro dell'attenzione e smuovere i sondaggi. E se l'è presa per Bellomo, il deputato passato dalla Lega al nostro gruppo».

Quanto basta alle opposizioni per denunciare divisioni nella maggioranza. «Salvini scavalca Meloni e Tajani», attacca Angelo Bonelli (Avs). «È un governo di campagna», nota Osvaldo Napoli di Azione, «i cui leader sgomitano in una gara a baciare la pantofola di Trump».

Il mandato

«Il Governo è unito, non mi faranno litigare con Giorgia», minimizza Salvini. Negli ultimi giorni, però, non sono mancate fibrillazioni con Meloni, irritata una settimana fa dal controvertice della Lega sul piano per la difesa, e poi spiazzata mercoledì dall'intervento del capogruppo leghista Riccardo Molinari che le negava il mandato per approvare il ReArm Europe.

«Mentre Trump e Putin parlano di come tenere a terra i missili, altri parlano di esercito europeo, di spendere 800 miliardi di euro per comprare armi. È una follia - ribadisce Salvini – noi dobbiamo lavorare per la pace, per il disarmo, non per il riarmo».

Il summit

A Bruxelles la premier aveva confermato la freddezza sul piano per la difesa di Ursula von der Leyen, chiarendo che l'Italia non intende usare la clausola di salvaguardia nazionale. Un nuovo confronto con i leader è previsto al summit di giovedì a Parigi, nuovo appuntamento della cosiddetta “coalizione dei volenterosi» per l'Ucraina.

